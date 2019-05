https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Peisadillas Corte de manga

Carlos Mario Peisojovich (El Peiso)



Mis sueños, autotitulados “Peisadillas”, que no pesan ni pican; son solo un par de ideas revoltosas y etéreas que se materializan mediante palabras en el firmamento infinito de los sueños risueños, unas veces se adaptan a la realidad disfrazándolas de fantasía, otras se embeben en vaporosos recuerdos re-locos y algunas otras intentan ser una crónica desvariada y desordenada de la sumatoria de sucesos que día a día acontecen en nuestro devenir, de venir y de ir, de nuestra nunca aburrida y estática pero siempre extática Argentina.



Existe un gesto muy extendido en el mundo, llamado corte de manga, que también es sucedáneo al “Higa”,que es ni más ni menos que el famoso “dedo”, los pibes ahora lo llaman “Fuck you”, una expresión foránea que es mucho más injuriante si lo transcribiésemos literalmente; es el conocido dedo medio levantado en un puño cerrado. Ambas, como no, provienen del antiguo Imperio Romano, y desde sus inicios hasta el presente es significante a una reacción ofensiva ante una acción con la cual no se está conforme. Algo así como una puteada gestual, espontánea, siempre reaccionaria.



Corte de Manga es quizás el ejercicio sistematizado de Lilita (Lilith, en el folclore judío, un demonio de la noche, mefistofélica y maligna) Carrió, últimamente se la escucha con la verba descarriada y desde su postura discursiva siempre mística y generalmente agraviante, ataca a propios y extraños, a los del palo y a los de afuera. Su verborrea se hace efectiva en cuanto micrófono se le pone al alcance de su boca, sin miramientos se saca el sayo (extenso) y culpa a sus adláteres por el “Gordobazo”, perdón, “Cordobazo” de Schiaretti; aduce que está sola en la lucha contra el narcotráfico, contra las mafias, contra los K, y contra todo tipo de injusticia terrenal que se sucede en nuestro suelo Argento. Como guillotina cae su credibilidad, sus besos no son franceses, su lengua de fusta ya no asusta. Se caen los muros de la “Toma de la Pastilla”.



Corte de Manga se puede decir que le hizo Cornejo a nuestro señor que preside el país y el partido gobernante... El presidente de la U.C.R., (unos correligionarios repartidos), Alfredo Cornejo, salió de la conejera y pateó el tablero, dejando en evidencia que el dueño de la pelota no es indispensable para el partido que se estará jugando el próximo octubre.



Mientras ellos se desorganizan con opiniones cruzadas, con enfrentamientos verbales, con ministros que dan la cara festejando que nos fuimos de cinco puntos de inflación a tres puntos y pico; pareciera que la motivación del festejo es desmedida, ya que en un año el costo de vida marcado por la inflación subió un cincuenta y cuatro por ciento, pero claro, hay que inflar los globos y ponerle la cara de felicidad a esta revolución que comenzó hace poco más de tres años y medio y donde la gente mira los precios del super, de los impuestos y de los servicios y sus caras no reflejan el menor rictus que se asemeje siquiera a una sutil sonrisa. Ni giocondesca.



Los que están empezando a organizarse son los muchachos de Perón, pasmados y sorprendidos ante la convocatoria de la futura ex presidenta en proceso judicial oral, dio clase de oratoria, sabemos que ella sabe cómo hablar tendido y seguido durante horas, y que la gran mayoría del mundillo político y periodístico estaban orejas abiertas y afilándose los colmillos... Muchos, por no decir la gran mayoría, se quedaron con las ganas de analizar y hacer una autopsia o necropsia de su discurso, pero Cristina fue el retrato de la mesura, de la compostura, no fue al hueso y solo se dedicó a hacer una crónica, a su estilo siempre autoreferencial, de su libro que ya es “Best Seller”, un fenómeno de venta. Los muchachos/as peronistas, al ver en la figura semejante fuerza de convocatoria; semejante popularidad en las mediciones de T.V. y a una mujer templada y sin atisbo de violencia verbal o ataque hacia la conducción del país y las erratas y fracasos económicos, se dieron cuenta que como decía la canción del General “Todos unidos triunfaremos”. Así fue ella, después de casi un lustro a la sede del P.J., y fue la estrella de la tarde/noche, colocándose en el medio de la foto, para terror de toda la dirigencia gobernante y/o gorilista. Lo que en estas horas aún no se sabe, es el lugar que va a ocupar Massa, más allá, (¿Massa ya? Mmmm...) de sus intereses.



Entre tanto, me imagino que desde el más allá, por lealtad y afecto, Néstor no “evita” ocultar su expresión de deseo hacia la madre de sus hijos, y codeando al General, le dice, con cara de satisfacción: -Ella, Sinceramente, es “La Razón De Mi Viuda”.



Hay una batalla que se viene dando desde los oscuros pasillos de la Justicia, es el P.J. vs. P.J., corte de manga de la corte a todos, idas y venidas, digo y desdigo, articulo y desarticulo... Sentada en el banquillo de los acusados, Cristina; en el otro rincónnnnnn, el P.J. el Partido Judicial. Archívese.



Hasta el capítulo que viene.