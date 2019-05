https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 20.05.2019 - Última actualización - 7:12

7:10

El juicio que se inicia mañana

Piden pruebas de los cuadernos en el juicio contra la ex presidente

Un fiscal pide al juez Bonadío que remita más elementos que comprometen a Cristinsa y sus ex funcionarios en los contratos con Lázaro Báez.

El abogado de Cristina dijo que ella se preentará en el tribunal. El fiscal no sólo pidió pruebas a Bonadío; también requirió al juez Ercolini documentación de una causa por lavado de dinero contra Lázaro Báez y el financista Ernesto Clarens Foto: Archivo El Litoral



El juicio que se inicia mañana Piden pruebas de los cuadernos en el juicio contra la ex presidente Un fiscal pide al juez Bonadío que remita más elementos que comprometen a Cristinsa y sus ex funcionarios en los contratos con Lázaro Báez. Un fiscal pide al juez Bonadío que remita más elementos que comprometen a Cristinsa y sus ex funcionarios en los contratos con Lázaro Báez.

El Litoral / politica@ellitoral.com / NA El fiscal Diego Luciani pidió que las pruebas por las cuales se investiga el pago de sobornos en la causa de los cuadernos sean incorporadas en el juicio que comienza este martes contra la ex presidenta Cristina Kirchner por fraude en la obra pública. Además, las obras bajo sospecha de haber sido direccionadas al empresario Lázaro Báez serán peritadas por la Corte Suprema de Justicia, cuyos expertos prometieron que las pruebas estarán concluidas a mitad de año, cuando el juicio ya habrá comenzado. Con un escrito, Luciani insistió con tener aquellas pruebas que están en poder del juez federal Claudio Bonadio y en función de ello pidió al Tribunal Oral Federal 2 que se incorporen ad effectun videndi, esto es, por ser de interés para el juicio que se viene, en función que parte de las dádivas que registró el remisero Oscar Centeno en sus cuadernos estarían relacionadas con el manejo de la obra pública durante el kirchnerismo. “Esta representación fiscal estima necesario analizar los hechos objeto de ese expediente y los elementos de prueba recabados en la medida en que podrían revestir indudable interés para el presente caso”, sostuvo Luciani en un escrito presentado esta semana, a días de comienzo del juicio y cuando parecía que el mismo se suspendía a raíz de que la Corte para resolver planteos de los acusados le había quitado la causa al Tribunal Oral. Según fuentes judiciales, el fiscal Luciani tendrá presente aquella otra investigación en poder de Bonadio, que aún está en instrucción y hasta no se descarta que el chofer Centeno sea citado a declarar como testigo, algo que no estaba previsto. “Esta parte se reserva el derecho de incorporar aquellas piezas procesales que dado el caso estime de interés y a solicitar las medidas de prueba que fruto de ello son pertinentes”, aclaro Luciani en el escrito presentado al que tuvo acceso NA. No fue la única causa que el fiscal pidió para analizar otras pruebas, sino también reclamó que el juez Julián Ercolini aporte documentación de una causa por lavado de dinero contra el empresario Lázaro Báez y el financista Ernesto Clarens; y otra ante el Tribunal Oral Federal 4 por encubrimiento hacia las actividades del empresario hoy detenido. Tenés que leer Alberto Fernández negó ser el "títere" de Cristina Kirchner

Sobreprecios Según fuentes judiciales consultadas por NA entre junio y julio próximo, o sea con el juico ya en marcha, los expertos contadores de la Corte Suprema de Justicia entregarán una pericia encargada por el Tribunal sobre las obras bajo sospecha. Son un total de cinco obras de las 51 que a modo de muestreo analizarán los peritos de la Corte Suprema de Justicia para determinar si existieron sobreprecios. Las cinco obras analizadas serán tres de la ruta nacional 3, sobre pavimentación de distintas trazas, una de la ruta nacional 47, y otra de la ruta 288.

Temas: