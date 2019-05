El Grupo La Puerta Verde presenta nuevos títulos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se trata de la II Colección de poesías y relatos, producida por el Grupo de Creación Literaria. El primer encuentro será el próximo viernes 24 de mayo, a las 19, en la Biblioteca Municipal Prof. Enrique Muttis (Cortada Falucho 2450), con la presentación del libro de relatos “Testimonios sobre legados y mandatos”, de Anselmo Miguel Molinas.

Con el libro de relatos “Testimonios sobre legados y mandatos”, de Anselmo Miguel Molinas, el Grupo de Creación Literaria La Puerta Verde lanza su segunda colección de textos. Será el próximo viernes a las 19, en la Biblioteca Municipal Prof. Enrique Muttis (Cortada Falucho 2450), en el edificio ubicado en Santa Fe Activa.

La propuesta del grupo coordinado por la profesora María Clara Gaziano, cuenta con el apoyo del Municipio, y continuará con más presentaciones: el viernes 7 de junio a las 19, con el libro “De boca en boca”, de Mirtha Negretti y Silvia Del Curto; el viernes 26 de julio, a la misma hora, con “Zona poética”, de Gladys Frutos Faloni, Ana María Paris y María Inés Iacometti; y el viernes 16 de agosto, con “Elementos”, que reúne textos de Teresa Guzzonato, Silvia Barbotti, Zulma Molaro y Adelina Alarcón.

Testimonios sobre legados y mandatos

Con el auspicio de la Sociedad Argentina de Escritores (Sade) y la Asociación Civil de Escritores y la firma de autor, Anselmo Miguel Molinas presenta su libro de relatos que abordan las problemáticas del hombre en distintos sitios y con diferentes actores. Los episodios se desarrollan en lugares que pueden imaginarse o asimilarse a paisajes comunes, un minúsculo rincón de África, una ciudad de Europa, Asia o América junto al mar, el río o los relieves continentales. También a Santa Fe. En algunos casos se descubren semejanzas con personas conocidas y en otras, definitivamente, el lector se podrá identificar con alguno de los protagonistas.

Una artista que deslumbra, fracasados, inmigrantes, soñadores, justicieros, ancianos agraviados o ejemplares, trabajadores, amantes, una florista, todos ellos en el camino de la supervivencia que el autor describe de la siguiente forma: “Hasta en las peores condiciones el sosiego resulta siempre breve. No es su culpa. Son momentos donde los temores parecen avecinarse confusos, indefinidos, dispuestos a romper la calma sin dar indicios de su peligrosidad. Y la búsqueda afanosa de lugares adonde anclar, no se parece a la fe, sino a principios, puede ser el amor en sus heterogéneas manifestaciones, la angustia del vacío, la exaltación cercana a la intolerancia, el ejercicio casi desesperado del placer, la convicción de que hay un camino por delante. Todo es útil para enfrentar la incertidumbre, el miedo, el dolor intransferible, solitario, y único del humano que, obligado a admitirse como tal, no pueda renunciar aunque lo niegue. Lo conocí varias veces, conocer, digo; no haberlo visto”.

El autor

Anselmo Miguel Molinas nació en 1945 en Santa Fe, donde reside actualmente. Es integrante del Grupo de creación literaria La Puerta Verde, coordinado por la profesora María Clara Gaziano.

Entre sus antecedentes literarios cuenta con primeros, segundos y terceros premios, fue finalista de varios certámenes, recibió menciones de honor y participó como autor invitado. Su obra se plasma en novelas, poesías y relatos.

Fue seleccionado y participó en más de 49 antologías y revistas literarias en varios países del mundo, entre ellos: España, Estados Unidos, Venezuela, México, Chile, Uruguay, Perú y Argentina. Recibió 28 premios y menciones.

Ha publicado los relatos “Confidencias Entramadas” (2015) y “Testimonios sobre legados y mandatos” (2019).