https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 21.05.2019 - Última actualización - 8:31

8:28

Se presentó este domingo Maradona pidió que "no vayan" a ver su película

El Litoral

Este domingo se presentó en el festival de Cannes la nueva película de Diego Armando Maradona, titulada "Diego Maradona: Rebelde, héroe, estafador, Dios".

Producto de este título, el 10 expresó estar disconforme y, en una entrevista, dijo: "Yo jugué al fútbol y me gané mi trabajo corriendo detrás de una pelota. No estafé a nadie absolutamente. Si ellos quieren ponerle eso para atraer al público, me parece que están equivocados".

Y sentenció: "No me gusta, no me gusta el título y si no me gusta el título, no me va a gustar la película. No vayan".

La película se estrenará para el público en general a mediados de junio.