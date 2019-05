https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 21.05.2019 - Última actualización - 14:15

Controles de la APSV Alcoholemia positiva: se detectaron 18 casos durante el fin de semana

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), dependiente del Ministerio de Seguridad, realizó este fin de semana en rutas santafesinas, operativos de control de alcoholemia en los que se detectaron situaciones de alto riesgo vial.

En la oportunidad se llevaron a cabo 244 operativos de fiscalización integrales, a través de los cuales se revisan distintos aspectos de la seguridad vial. Se controlaron 4470 vehículos y se labraron 721 actas de infracción de las cuales 18 fueron por alcoholemia positiva, cuyos conductores recibieron el acta de infracción correspondiente y la inhabilitación para continuar la conducción.

Desde la APSV se remarcó “la importancia de tomar conciencia del riesgo que supone la conducción con alcohol”. En tanto, señalaron “la efectividad de los controles y la presencia de la Policía de Seguridad Vial (PSV) en las rutas con el objetivo de detectar a tiempo la conducción peligrosa”.

El director provincial de Formación y Divulgación de la APSV, Sebastián Kelman, indicó que “los controles son sumamente efectivos y abordan el problema pero el ciudadano no está exento de su responsabilidad. Estos conductores no solo no tienen ningún apego a la norma, sino por la vida propia y la de los demás. Por eso, se intenta realizar un abordaje integral entre el Estado y la ciudadanía, teniendo en cuenta que la toma de conciencia es urgente si queremos modificar la realidad”, enfatizó.

Conductas de riesgo

Entre otros casos, se detectó a un conductor profesional que circulaba por la Ruta Nacional N° 8, a la altura del peaje Maggiolo, con una graduación de 2,63 gramos, poniendo en serio riesgo a los demás. Un usuario alertó a la base de la PSV que el conductor de un camión realizaba maniobras peligrosas, por lo cual se procedió a detener la marcha del vehículo y a realizarle el test de alcoholemia correspondiente al chofer, que arrojó el resultado mencionado. El conductor se resistió a las indicaciones de la autoridad competente y fue derivado a la subcomisaría de Maggiolo por resistencia a la autoridad, donde quedó detenido.

Otro hecho se produjo durante la madrugada del sábado en la avenida Circunvalación de Rosario, donde dos vehículos protagonizaron un choque. Sus ocupantes, personas jóvenes, resultaron solo con heridas leves. En uno de los vehículos viajaban cinco personas y en el otro, unicamente el conductor. Al efectuarse la toma de alcoholemia a los involucrados, se detectó que el último mencionado tenía un nivel de 2.10 gramos.

Además, a otros conductores se les detectaron valores de alcohol en sangre que superan ampliamente lo estipulado por ley para una conducción segura.

Influencia del alcohol en la siniestralidad

Para dimensionar la gravedad de la influencia del alcohol en el organismo y su relación con la siniestralidad vial, el Observatorio Vial de la APSV analizó los datos de alcohol en sangre de los conductores que sufrieron un siniestro vial en la provincia de Santa Fe durante el año 2017.

Según los datos, del total de conductores involucrados en siniestros viales a los que se les realizó test de alcoholemia con resultado positivo, surge que el 28% resultó fallecido; el 24%, con heridas graves; el 16%, con heridas leves; y solo el 9% resultó ileso. De este análisis se deduce que es tres veces mayor la cantidad de conductores fallecidos con alcoholemia positiva (28%) que la cantidad de conductores ilesos con alcoholemia positiva (9%).