https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 25.05.2019 - Última actualización - 9:21

9:18

Iniciativa

Proponen un novedoso método como alternativa a las cárceles

“El sistema penitenciario le cuesta mucho dinero al estado y no funciona, porque no recupera a los presos”, explican Pablo Duarte y Santiago Adanti. Quieren impulsar en Santa Fe un método originado en Brasil que supone la autogestión de los reclusos dentro de sus lugares de detención: sin policías y sin guardias.

“El método es apto para cualquier preso, sea cual sea el delito cometido, porque considera que nadie es irrecuperable”, explican Pablo Duarte y Santiago Adanti. Foto: Pablo Aguirre.



Iniciativa Proponen un novedoso método como alternativa a las cárceles “El sistema penitenciario le cuesta mucho dinero al estado y no funciona, porque no recupera a los presos”, explican Pablo Duarte y Santiago Adanti. Quieren impulsar en Santa Fe un método originado en Brasil que supone la autogestión de los reclusos dentro de sus lugares de detención: sin policías y sin guardias. “El sistema penitenciario le cuesta mucho dinero al estado y no funciona, porque no recupera a los presos”, explican Pablo Duarte y Santiago Adanti. Quieren impulsar en Santa Fe un método originado en Brasil que supone la autogestión de los reclusos dentro de sus lugares de detención: sin policías y sin guardias.