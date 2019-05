Santa Fe RC sumó un agónico triunfo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tras un desarrollo deslucido y equilibrado, logró prevalecer ante Rowing con un penal acertado en tiempo adicionado. Además, ganaron Jockey y GER.

Con las dificultades generadas por la medida que la UTA finalmente no implementó, la segunda fecha del Regional del Litoral 2019 se desdobló en un atípico fin de semana.

En lo que respecta al selecto Top 8, este sábado cumplimentó tres de sus cuatro encuentros, ya que esta tarde completaban a la vera de la autopista, CRAI ante Old Resian, con el referato de Leonidas Diez, de la URR.

En La Tortuguita, con un penal en el cuarto minuto de descuento, Santa Fe Rugby Club le ganó a Paraná Rowing Club, por 27 a 25, luego de un trámite que dejó escaso margen para el elogio.

La etapa inicial fue en general equilibrada y deslucida. En ese contexto, fueron los santafesinos los que sacaron mejor provecho a las situaciones propicias que dispusieron, justificando de ese modo el 17 a 12 del parcial.

El complemento arrancó con características similares en cuanto al control de la pelota, pero Rowing aprovechó la primera situación factible y apoyó el ensayo que revirtió el resultado transitorio a su favor.

Con el correr de los minutos, los entrerrianos evidenciaron una marcada mejoría en el aspecto defensivo y lograron sacar una pequeña luz de ventaja en el contenido y el marcador.

Pero finalmente, en el último tramo del cotejo, Santa Fe Rugby Club logró sacar provecho a partir de un par de circunstancias favorables. Hasta que con tiempo cumplido, llegó el penal generado en un scrum, que deparó en el primer éxito de la segunda fase del torneo.

Obviamente, más allá de los valiosos cuatro puntos conquistados, quedó claro que Santa Fe Rugby Club tuvo un rendimiento muy distante al deseado; inclusive, fue notoriamente inferior al alcanzado una semana atrás, en la derrota ante un adversario de los quilates de Jockey Club de Rosario.

En el Parque Independencia, se reeditó la final del Regional 2018, pero con un resultado final diferente, ya que Gimnasia y Esgrima de Rosario le ganó a Duendes Rugby Club, por 32 a 22; con el arbitraje de Mauro Rivera (de la URR).

Porsu parte, en Las Cuatro Hectáreas de Fisherton, Jockey Club de Rosario le ganó con autoridad al Club Atlético Estudiantes de Paraná, por 54 a 10; con el control de Matías Ortíz de Rosas (de la Unión Tucumana).

La tercera jornada, prevista para el sábado venidero, contendrá los encuentros que se detallan a continuación: CRAI será anfitrión de Rowing; Estudiantes de Santa Fe RC; Duendes de Jockey y Old Resian de GER.



Síntesis



Rowing 25

Santa Fe RC 27



Cancha: principal de La Tortuguita.



Referee: Juan Pablo Spirandelli (URR).



Paraná Rowing Club: Santiago Cura (Guillermo Macchi), Lucas Lerena (capitán) y Francisco Carbonell; Alvaro Gil (Rubén Domínguez) y Franco Dall’ Ava; Matías Mattei, Hipólito Betti y Tomás Acosta Cis; Gerónimo Godoy y Maximiliano Duerto; Juan Cruz Ledesma (Juan Grippo), Julián Pistrilli, Juan Blas Laporta (Raúl Collard), Iván Sánchez Muscia y Francisco Taleb.



Head Coach: Paul Halle.



Santa Fe Rugby Club: Santiago Barolín (Gonzalo Del Pazo), Agustín Bude (José Milesi) y Martín Roldán (Bautista Vigorita); Santiago De Biaggio y Luis Mariano Cabal (Francisco De Biaggio); Tomás Longo, Guillermo Botta (h) y Fabián Frustragli; Santiago Quirelli (Nicolás De Biaggio) y Lucas Fertonani; Agustín Foradini, Marcos Erbetta, Tomás Kerz (capitán), Manuel Barraguirre (Federico Gorla) y Mariano Prosello (Gonzalo Galán).



Head Coach: Raúl De Biaggio.



Primer tiempo: 2 y 24, goals de Kerz, por tries de Erbetta; try de Acosta; try de Sánchez Muscia y goal de Duerto; 38, penal de Kerz.



Segundo tiempo: 4, try de Pristilli y goal de Duerto; 24 y 32, penales de Duerto; 30, try de Foradini y goal de Kerz; 49, penal de Kerz.