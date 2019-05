https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 27.05.2019 - Última actualización - 11:54

A un mes de las PASO en Santa Fe

Por primera vez, Bielsa y Perotti juntos en una aparición pública

Presentarán un libro en la ciudad de Rosario. Se había difundido ya una foto de ambos después de las internas, pero no habían compartido hasta aquí ningún evento. “Es la primera pero no será la última actividad para respaldar la candidatura de Perotti”, señalaron.

El Litoral | politica@ellitoral.com A un mes exacto de las elecciones primarias en las que se habían enfrentado como precandidatos a gobernador por el Frente Juntos, Omar Perotti y María Eugenia Bielsa se mostrarán en público por primera vez. Será este martes en la ciudad de Rosario, con el argumento de presentar el libro “Gestas Peronistas: Filosofía, Derecho y Educación”. Los dos referentes peronistas mantuvieron conversaciones telefónicas y encuentros pero que habían quedado en la esfera de lo privado después de las internas del 28 de abril, en las que el senador nacional venció a la ex vicegobernadora. Recién el 15 de mayo se difundió la primera foto conjunta aunque en la ocasión no hubo declaraciones ni presentaciones a la prensa. Por eso, la actividad de mañana será la primera. “La primera y no la última de las que haremos desde nuestro espacio para apoyar la campaña a gobernador de Omar Perotti y el frente Juntos”, sostiene el comunicado que anuncia el evento, y que se realizará en el Complejo Cultural Atlas, en Rosario. “Es hora de grandes gestas en nuestra provincia y en nuestro país; por eso elegimos que sea este libro el que sirva como excusa para producir este gran encuentro en el que los rosarinos y rosarinas podrán escuchar las palabras de Omar y María Eugenia”, continúa diciendo el comunicado. El libro “Gestas Peronistas. Filosofía-Derecho-Educación” fue editado con el propósito de conmemorar tres hechos: el Primer Congreso Nacional de Filosofía, la Constitución de 1949 y la Gratuidad de la Enseñanza Universitaria. “A 70 años de aquellas gestas que brindaran a nuestro pueblo sus días más felices y horas de grandeza para nuestra patria, que hoy nos sirvan para inspirar nuestra conciencia, fortalecer nuestro compromiso y nos anime a ser forjadores de nuevas gestas”, señala el prólogo.

Con jóvenes

Este lunes, en tanto, en horas de la tarde, el candidato a gobernador Antonio Bonfatti, junto a la candidata a vice gobernadora Victoria Tejeda y los postulantes locales del Frente Progresista, firmarán el “Compromiso Santafesino Joven”. El encuentro tendrá lugar en la vecinal Sargento Cabral (General Paz 5371) y contará con la presencia de Emilio Jatón, Paco Garibaldi y Jorge Henn, además de jóvenes de los distintos espacios políticos que conforman el FPCyS. Dicho compromiso fue elaborado con los aportes de más de 500 jóvenes de distintos barrios de la ciudad, e incluye propuestas como crear un plan y políticas públicas para mejorar las condiciones de acceso al empleo y apoyo a emprendimientos juveniles. Además, incorpora iniciativas recreativas para las juventudes en espacios públicos; propone recuperar la ley de juventudes, crear más terciarios, mejorar el bienestar estudiantil y trabajar sobre la noche, entre otras cuestiones.

Tuerca y cumbre

Este fin de semana, la carrera del Turismo Carretera en el autódromo Ciudad de Rafaela fue escenario para que se mostraran dos de los tres candidatos a gobernador. Jugó de local el ex intendente de la ciudad Omar Perotti, quien se fotografió junto a Marcos Di Palma; pero también estuvo el socialista Antonio Bonfatti quien acompañó al gobernador Miguel Lifschitz y a otros postulantes del Frente Progresista. En tanto, el intendente de la ciudad y candidato a gobernador por Cambiemos, José Corral, permanecía este lunes en Buenos Aires, atento a la deliberación de la cumbre nacional de la Unión Cívica Radical.