Se volvió a formar el bache rompe ruedas de Víttori y Domingo Silva

Lunes 27.05.2019

13:10

Es en el cruce ferroviario del Belgrano Cargas. Desde el Municipio informaron que este martes será reparado. La solución definitiva es ejecutar el Plan Circunvalar.

Redacción El Litoral | area@ellitoral.com

En el cruce ferroviario de Pedro Vittori y Domingo Silva se forma un bache que daña los vehículos y provoca accidentes, que cada vez que lo reparan a poco tiempo vuelve a aparecer.



Esta vez fueron dos los lectores que se comunicaron con El Litoral para relatar su padecer por el bache. Y ambos accidentes ocurrieron con diferencia de horas, hace una semana atrás.



Una conductora que circulaba por la zona atravesó el cruce ferroviario a bordo de su vehículo particular y al impactar con el bache se le produjo la rotura de un neumático. “Me quedé ahí sin entender nada hasta que ví el bache y comprendí lo sucedido”, relató Natalia A. “Tuve que ir hasta una gomería cercana y me pudieron reparar el neumático, pero la ‘jodita’ me costó $ 700”, describió la mujer.



Otro conductor contó que la pasó peor, cuando circulaba de noche por el lugar junto a su familia y al atravesar el cruce ferroviario, el bache le provocó un reventón del neumático delantero izquierdo de su vehículo. “Venía muy despacio, por eso no entiendo cómo pudo haberlo dañado tanto”, dijo Néstor N. “Eran como las 11 de la noche, así que puse la rueda de auxilio y conseguí una gomería abierta cerca de La esquina encendida, a varias cuadras de allí, pero lamentablemente el gomero me dijo que el agujero era grande y no tenía reparación”, contó.



“La rueda era casi nueva, tenía pocos kilómetros. En el seguro me dijeron que si quería podía pagar la franquicia ($ 5 mil), pero debía hacer todos los trámites. Así que fui a comprar un neumático nuevo y me explicaron que además estaba dañada la llanta. En consecuencia, tuve que pagar $ 5000 pesos por la reparación de la llanta, el neumático nuevo y la alineación y balanceo”, dijo el conductor, que transita la zona a diario.



“Lo más triste es que hace un año atrás le pasó lo mismo a mi padre, que es un jubilado, en ese mismo bache. Y tuve que ir a auxiliarlo porque debido a su edad no podía cambiar la rueda”, se apenó. “Yo vi cómo lo repararon, con hormigón nuevo, pero a los pocos meses el bache volvió a aparecer y de noche no se ve”, finalizó.

Problema eterno



El Litoral publicó en varias oportunidades el reclamo de los conductores afectados por los baches que se forman en ese punto de la ciudad, al igual que en otros cruces ferroviarios.



Hace un tiempo atrás la Municipalidad realizó una intervención integral en ese cruce con pavimento de hormigón. Pero el paso cotidiano del tren de cargas, los autos que lo atraviesan, y el natural daño que provocan las lluvias vuelven a formar el bache, una y otra vez.



La solución definitiva es que el tren de cargas deje de pasar por esa zona. Ello está contemplado en el Plan Cirvunvalar, que todavía no se ejecutó. Mientras tanto es el Municipio el que debe reparar estos baches. Tras la consulta de El Litoral se informó que este martes está prevista dicha reparación.