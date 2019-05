"No hay que ser mediocres, yo quiero a Unión campeón"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El presidente lo había responsabilizado de haberle dejado el club con cinco meses de atraso en los sueldos y el candidato por Glorioso 89 refutó: “Yo renuncié apenas falleció Vega porque ya venía con licencia desde antes”, señaló.

El doctor Rubén Decoud salió a responderle a Luis Spahn respecto de sus dichos en la conferencia de prensa del viernes, cuando habló de “hay una lista que tiene un solo dirigente con experiencia, pero su experiencia en el club no fue nada buena, porque falleció Juan Vega en enero y entregaron el club en junio debiendo cinco meses de sueldo”.

“El presidente no conoce mucho de la historia de Unión, pero si habla de 2007-2008 podría conocer. Esa vez me hice cargo del fútbol y armamos un equipo barato, vendimos a la Chancha Zárate por el doble de lo que se vendió a Soldano, estando en la B, y en el período 2008-2009 no tuve injerencia en el fútbol. Votamos por la continuidad de Gugnali, que nos había llevado a jugar la Promoción con los jujeños, y la comisión directiva lo hizo en contra y, luego, se votó por el técnico y la subcomisión de fútbol propuso a Cuffaro Russo y la comisión directiva por Quiroz. Ahí pedí licencia, dí un paso al costado y volví cuando falleció Cuqui Vega. Estuve unos días tratando de acomodar las cosas y como ví que estaba rota la relación con el resto, renuncié. No sé si habla por desconocimiento, por ignorancia o por maldad, pero en cualquiera de los tres casos está equivocado”, dijo Decoud.

Después, habló de otros temas:

* “Madelón siempre dijo que no se iba a inmiscuir en lo más mínimo del proceso eleccionario, así que sacar ventaja con él es de baja calidad, hay que debatir los proyectos y la posibilidad de ejecutarlo. Ahora vienen a decir que van a construir la tribuna, el playón, la sede, y en diez años no hicieron nada. Al unionista hay que decirle la verdad y la verdad es que cualquiera que gane, tendrá a Madelón de técnico”.

* “Es de mediocridad lo que dice Spahn cuando habla de fútbol, nosotros queremos ser campeón, queremos ser primeros. Hay que apuntar bien arriba. Un colchón de puntos te da cierta tranquilidad, pero la política mía de toda la vida fue traer muy buenos refuerzos en una cantidad limitada, digamos cinco, pero que vengan a jugar. No traer jugadores para que se sienten en el banco”.

* “Las veces que me tocó conducir el fútbol, desde el 88 al 91 con Corral y después también, fue apuntar a jugadores de jerarquía. El plantel del 89 eran jugadores de equipos grands de Primera, como Passucci, Madelón, Echaniz, Castro o Rabuñal y luego trajimos a Borghi, a Víctor Rogelio Ramos y a Ingrao. No voy a cambiar ahora si cada vez que lo apliqué me fue bien. Siempre hay que estar convencido de que se puede superar la mediocridad y que lo barato sale caro. Y por otro lado, pensar que hay que promover cada vez más jugadores de abajo, porque eso sería lo ideal, llegar a un día en el que no tengamos que salir a buscar a nadie”.

* “Roberto Passucci tiene un buen trabajo en Boca, es captador de talentos, él nos va a ayudar, pero hay otra gente de fútbol identificada plenamente con Unión. Yo voy a charlar con el actual secretario técnico. Pero quiero contar algo de Passucci: a mí me demostró personalidad, contactos y quiere a Unión, al punto tal que hace casi 30 años tenía plata en dólares depositada en Uruguay y la trajo al club, la prestó y luego se la devolvimos. El hijo es hincha fanático de Unión, por eso sé que Passucci tiene pertenencia absoluta con Unión. No puedo juzgar a Zuccarelli y a Galoppo hasta que esté adentro. A mí no me gusta el resultado de las inferiores de Unión, porque no veo cantidad y calidad de jugares en Primera. Pero no le voy a echar la culpa a Galoppo que ni siquiera hace un año que está en el club. Yo sé que un trabajo de inferiores demora entre tres y cinco años”.

* “Cae más simpático decir que vamos a terminar la tribuna, pero para mí es más importante el predio. Además, el predio y un buen trabajo en inferiores nos va a redituar ingresos y ahorro. No hay una necesidad imperiosa de agrandar la cancha, pero el tejido de Cándido Pujato es una vergüenza, los baños del estadio también o la falta de ascensores. Es decir, hay un montón de cosas más importantes en obras que la propia tribuna. Yo tengo la idea, por ejemplo, de que Cándido Pujato se transforme en platea. Pero bueno, son ideas que trataremos de redondear y proyectar. En tres años no sé si vamos a poder hacer lo que Spahn no hizo en diez”.

* “Una vez, Spahn me mandó un whatsapp para que hagamos una auditoría, le puse de acuerdo y ahí se terminó. Tampoco es ir y hacerla en un rato. Lleva tiempo, tiene costo importante y son diez años que hay que auditar. Una vez me convocó, allá por junio de 2014. Fuimos a la casa de Adolfo Zentner. Fueron Spahn, Molina, Marcelo Martín y yo, entre otros. Venía mal la cosa. Madelón no había podido levantar al equipo en ese primer semestre, cuando agarró el plantel que armó Sava. Nos pidieron opinión sobre la continuidad de Madelón y le dimos respaldo. Fue la única vez que nos convocaron”.

* “Hay gente que está afuera como Miguel Torres del Sel, que tiene contactos. No le voy a pedir plata, como toda la vida pasó con él en Unión. Nery Pumpido también, Marcelo Martín, Emilio Lamas, Armando López Caula, que me pueden abrir puertas en Buenos Aires o en el exterior, son unionistas de ley, quieren al club, hicieron cosas por el club y me pueden ayudar”.

* “Lo primero que haré es revisar los números, por un lado y el mismo día sentarme con Madelón a discutir el proyecto deportivo y los números, aunque ya sabemos cuáles son los números y no habrá problema”.