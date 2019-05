https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 28.05.2019

12:28

Lesa humanidad

Condenan a ex policías y a un militar retirado

La Justicia Federal impuso pena de 20 años de cárcel para el Curro Ramos, por los delitos cometidos entre 1976 y 1977 y acreditados durante el juicio al ex juez federal Víctor Brusa.

Foto: Archivo.



