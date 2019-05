Toronto se quedó con la primera final

El Litoral | NA

Con una defensa asfixiante, un Pascal Siakam que se disfrazó de Kawhi Leonard y un Marc Gasol decisivo, los Toronto Raptors derrotaron este jueves 118-109 a los Golden State Warriors y golpearon primero en la Final de la NBA.



Los canadienses tomaron la ventaja desde el comienzo del choque, maniataron las vías de anotación de los actuales campeones y salieron muy fortalecidos en su estreno en la primera Final de su historia.



Siakam brilló con 32 puntos y ocho rebotes, Gasol con 20 y siete capturas y Leonard con 23 tantos en un choque donde el juego coral de los locales se impuso a las genialidades de un Stephen Curry demasiado solo (28).



El segundo juego se disputará de nuevo en Canadá, el domingo.

