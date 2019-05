Segunda gala del Pop Latino

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Cuatro parejas le dieron continuidad al nuevo ritmo de la competencia. Lourdes Sánchez-Fede Bal y Mora Godoy-Cristian Ponce coincidieron en el mejor puntaje de la noche.

Lourdes y Fede, en su mejor versión

La segunda gala de pop latino comenzó con la presentación de Lourdes Sánchez y Federico Bal, quienes hicieron una coreografía de “Calma”, de Pedro Capó. En la previa, Marcelo indagó sobre el anillo de compromiso que el Chato Prada le regaló a la bailarina. “Es cero romántico”, dijo Lourdes sobre su pareja. Por su parte, Fede se mostró reticente a exhibir a su nueva novia. “Me gustó la coreo. Recorrieron bastante la pista y usaron el juego de cámaras”, los felicitó en su devolución Ángel De Brito (6). “Me encantó que le pusieran mucha velocidad. Fue como estar bailando con ustedes. Empiezo a ver al Fede que recordaba”, destacó Carolina “Pampita” Ardohain (voto secreto). “Crecieron mucho de la primera gala a hoy. Tienen mucha alegría para bailar y es muy lindo verlos”, señaló Florencia Peña (9). “Me gusta esta pareja porque transmite diversión. No hay tensión en lo que hacen”, valoró Marcelo Polino (5). Total: 20 puntos. Antes de su despedida, acompañada de Marcelo, Lourdes fue hasta el control para besar al Chato Prada.

Mora se divirtió bailando

A continuación, Mora Godoy realizó una performance de “Azuquita”, de Daddy Yankee, junto a Cristian Ponce. “¿Con Laura Fidalgo todo bien?”, le preguntó Marcelo antes del baile, sin encontrar una respuesta contundente. “Voy a pedir el BAR porque Aníbal Pachano dijo que Mora Godoy es una del montón. A mí me gustó lo que vi”, sostuvo De Brito (5). “Vi a Mora potenciada. Me encanta cuando un bailarín pone todo en la pista”, remarcó Pampita (voto secreto). “Te vi divertirte. Los vi conectados y pasándola bien. Se trata de verlos disfrutar”, consideró Flor (9). “Me gustó mucho. Voy a subir mi margen de nota porque lo merecen”, avisó Polino (6). Por su parte, a Flavio Mendoza no le gustó la coreografía pero sí la actuación de Mora, por lo que subió un punto. Laura valoró que hayan bailado mucho, pero se sacó algunas chispas con Mora y luego mantuvo la nota. “Me molesta que estés discutiendo todo el tiempo lo que el otro opina”, le dijo Aníbal a Mora, y dio pie a un tenso cruce. Finalmente, decidió bajarle una unidad. Total: 20 puntos.

Campeones deslucidos

Los vigentes campeones del certamen, Julián Serrano y Sofía Morandi, salieron a la pista para bailar “Mi gente”, de J Balvin. En la previa, desafiaron a Marcelo a un juego de improvisación actoral que a De Brito (5) mucho no le gustó. “En el baile falló un poco Julián. Cuando retomó el ritmo, ahí vi a los campeones”, agregó el periodista. Pampita (voto secreto) hizo hincapié en la coreo: “No se la jugaron demasiado. Me faltó algún efecto que me conmoviera”. Flor (8) reivindicó el espíritu de los campeones: “El arte es imperfecto y ustedes lograron seguir con la coreografía. Me atrae la energía que emanan, siempre es distinta a las demás. Son modernos”. En tanto, Polino (0) no tuvo contemplación: “Fue una coreo bastante simple. Fue un disgusto”. A pedido de Marcelo, el BAR también dio su opinión. “Julián tiene que trabajar las expresiones de su cara. Punto para abajo”, se pronunció Flavio. “Tratá de apoyarte más en Sofía”, le aconsejó Laura a Julián, y mantuvo la nota. “Yo vi la modernidad y la alegría que dijo Flor”, apreció Aníbal, quien subió el puntaje. Total: 13 puntos.

A Flor le faltó fuerza

A pesar de haber sufrido un desgarro, Flor Torrente se presentó junto a Nacho Saraceni para cerrar la noche al ritmo de “Caliente”, de Lali Espósito. “Son una de las revelaciones de este año. En algún momento la vi a Flor fuera de música, pero estuvo correcto”, entendió De Brito (5). “Flor nos sorprendió a todos, hace que parezca fácil bailar. Estuvieron bien”, comentó Pampita (voto secreto), que además les pidió a los coaches que arriesguen más. “Me gusta la seriedad de esta pareja. Trae algo distinto. Hay algo en esa potencia de no sonreír que está buena”, observó Flor (8). “Voy a pedir el BAR”, dijo a su turno Polino (4). Y agregó: “Me gusta mucho este grupo, pero les faltó calentura”. Desde el otro estrado, Flavio decidió bajarles un punto. Laura notó “falta de fuerza” pero mantuvo la nota por el desgarro de Flor. Y Pachano completó: “Les faltó un poco de power, por eso para mí es punto para abajo”. Total: 15 puntos.