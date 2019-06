Vecinos autoconvocados juntan firmas para declarar la emergencia en seguridad

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El petitorio necesita 40 mil rúbricas para ser presentado en la Cámara de Diputados. El martes la red de vecinales decidirá si apoya la moción y se adhiere, o no, al documento para que sea repartido y firmado entre los barrios santafesinos.

Los últimos meses fueron de terror para los vecinos de la zona de Guadalupe por los innumerables casos de inseguridad. Para hacerse escuchar y palear la situación, un grupo de santafesinos se autoconvocaron y organizan, desde principios de abril, las acciones para solicitar que se declare la emergencia en seguridad mediante un petitorio que está en plena redacción, pero con las ideas claras. Para poder presentar el documento y que sea válido en la Cámara de Diputados deben reunir alrededor de 40 mil firmas (es decir el 1,5 % del padrón electoral de las últimas elecciones). “Todo comenzó con una protesta frente a la comisaría octava. A partir de ahí la gente se fue sumando y hoy ya tenemos más de 6.000 firmas. Tuvimos bastante revuelo y nos llegan mensajes de vecinos de Barranquitas, Sarmiento, Don Bosco, Villa Setúbal, quienes manifiestan diferentes hechos delictivos que sufren. La verdad que todas las zonas están iguales”, afirmó Ileana Albarenga, vecina de Guadalupe y una de las impulsoras de la iniciativa del grupo Vecinos Autoconvocados de Santa Fe.



En diálogo con El Litoral, Albarenga mencionó detalles del documento que entregarán y resaltó que solicitarán que “se declare la emergencia en seguridad, y con eso nos garantizarían una partida presupuestaria extraordinaria y ya no tendrían excusas de que no hay patrulleros o que no tienen nafta. Con esto también buscamos que todas las fuerzas puedan trabajar en conjunto”.



En relación a la situación que viven en los distintos puntos de la zona de Guadalupe, la vecina criticó que “era una zona liberada, todos los días un par de ilícitos por lo menos tenemos. Después fuimos recibidos en el Ministerio de Seguridad y se incrementó la presencia de fuerzas de seguridad, se veía Gendarmería, Prefectura, pero no hizo disminuir para nada el tema de los asaltos”.



Los sucesos y el modus operandi de los delincuentes quedan registrados por cámaras de seguridad de las casas particulares o los domos de la vía pública. Y a través de las imágenes se observa cómo actúan con total impunidad los ladrones que saltan rejas y se llevan caminando los objetos sustraídos, hasta una perra “salchicha” robaron —que ya fue recuperada y devuelta a su dueña—.





Entre todos



En esta búsqueda de adherentes a distribuir la planilla de firmas para poder presentar el petitorio, los vecinos autoconvocados ya tuvieron el visto bueno de varias vecinales y asociaciones de vecinos. El martes próximo, en la sede de la vecinal de Unión, Progreso y Libertad Barranquitas tendrá lugar una nueva reunión de la red de vecinales —creada justamente para exigir seguridad—, que será trascendental para la adhesión o no de los distintos barrios de la ciudad, ya que a la red la conforman 37 comisiones vecinales.



“Ya nos invitaron a participar de asambleas en algunas vecinales para informarles sobre lo que estamos haciendo. En el caso de Barranquitas ese mismo día votaron y ya están juntando firmas”, comentó Albarenga y agregó que aguardan con ansias la decisión de la red. Desde la asociación de amigos de Aristóbulo del Valle indicaron que “esta mañana (por el viernes) se acercaron vecinas del grupo para comentarnos bien de qué se trata y que nos sumemos a juntar firmas en la avenida. Nos vamos a poner a disposición en todo lo que sea para reclamar mayor seguridad porque es una realidad de toda la ciudad”, resaltó la presidenta de la asociación de la avenida comercial.



Para poder llegar cuanto antes a las rúbricas necesarias, los vecinos analizan abrir una página web en change.org, ya que hasta el momento sólo han reunido de manera personal. “Una vez que lo lancemos vamos a llegar mucho más rápido”, sostuvo la vecina de Guadalupe.

Puntos del petitorio



Desde el grupo de vecinos autoconvocados enviaron a este medio algunos de los puntos que sobresalen del petitorio que están armando para solicitar la declaración de la emergencia en seguridad. En este sentido piden:



— Políticas de seguridad permanentes y efectivas más allá de lo político partidario.



— Que la Provincia arbitre todos los medios para que el personal policial sea idóneo y cuente con los medios necesarios para realizar su trabajo.



— Rendición de cuentas permanentes y masivas de los movimientos del fondo de seguridad.



— Amplios controles, operativos y prevención del delito.



— Colaboración permanente de todos los gobiernos (tanto nacional como municipal).



— Asistencia y acompañamiento a las víctimas.



— Política social fuerte y comprometida.



— Compromiso de la fuerza policial, Ministerio Público de la Acusación, jueces y autoridades políticas. Se necesita una adecuación de las leyes al mundo de hoy y el cumplimiento de las mismas entre muchos otros.