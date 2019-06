CRAI recuperó la memoria

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 01.06.2019 - Última actualización - 18:06

18:02

Batió Rowing con autoridad y comenzó a reacomodar sus pretensiones. Ahora deberá afrontar una visita de altísimo riesgo ante GER.

En el marco de la tercera fecha del Top 8 del Regional del Litoral 2019, en un encuentro disputado finalmente en la cancha número dos, para preservar la principal con vistas al inicio del Mundial de Menores de 20 años, CRAI venció hoy a Paraná Rowing Club por un expresivo 40 a 10.



Más allá de la contundencia del resultado final, al plantel conducido por Alejandro Capobianco y Federico Fernández le costó encontrar el ritmo adecuado para prevalecer ante un adversario que, más allá de sus limitaciones, presiona y complica en todos los sectores del campo.



En la etapa inicial, lo mejor de los santafesinos fue la defensa, que impidió que en un par de situaciones factibles, su rival pudiese llegar al ingoal anfitrión. Después, con una interesante obtención y no pocas dificultades en el control y la utilización de la pelota, comenzaron a prevalecer estableciendo un 11 a 0 que, en cierto modo, daba cuenta del desarrollo.



Sin embargo, los paranaenses aprovecharon un pase lento y anunciado, generando una intercepción que acotó la diferencia al escueto 11 a 10 del parcial.



El complemento



Desde el inicio, CRAI evidenció mayor dinámica en su desenvolvimiento, lo que comenzó a acomodar el contenido. A los pocos minutos, Rowing se quedó con un hombre menos por una expulsión debida a un tackle peligroso; y poco después, tras el primer try local de la etapa, se vió afectado por una tarjeta amarilla, que obviamente generó que durante una decena de minutos, tuviese que actual con 13 jugadores.



Poco a poco, CRAI comenzó a imponer el vértigo necesario y de ese modo abrió profundas brechas en la defensa entrerriana, generando innumerables situaciones que depararon en una sucesión de conquistas que hasta pudieron ser mayores, de no mediar algunas imperfecciones propias.



Apenas transcurrida la mitad del segundo tiempo quedó claro que el partido estaba definido, en favor de un equipo que lejos de encontrar su verdadera potencialidad, al menos recuperó algunas de las virtudes que tan desdibujadas se vieron una semana atrás, fundamentalmente en el segundo tiempo ante Old Resian.



CRAI sumó un triunfo imprescindible e inobjetable, a partir de una serie de cuestiones que resultan bastante sencillas de resumir.



Mejoró sensiblemente su funcionamiento colectivo; tuvo algunas actuaciones individuales sobresalientes (Alejandro Molinas, Joaquín Schierano e Ignacio Giombi, entre otros); disfrutó del retorno de José Dogliani y Francisco Alberto; y fundamentalmente, comenzó a reacomodarse mentalmente, luego de dos fechas iniciales que dejaron un inequívoco sabor amargo.



Porque ante Duendes, desperdició una clara posibilidad de haber ganado por primera vez en Las Delicias rosarinas; y fundamentalmente porque ante Old Resian, como local, fue claramente superado en el segundo tiempo, sufriendo una derrota ante un rival directo, si es que pretende pugnar por un lugar en las todavía lejanas semifinales.



>>> Síntesis



CRAI 40 - Rowing 10

Cancha: número 2 de la autopista.

Referee: Ulises Ruiz (UER).

CRAI: José Canuto (Joaquín Lerche), Santiago Amsler (Joaquín Beron) y Facundo Garibay; Joaquín Schierano y Josè Dogliani (capitán, luego Santiago Carreras); Ignacio Giombi (Emanuel Piermarini), Gonzalo Colli y José Galvez; Estanislao Bay (Santiago Lanteri) y Francisco Alberto (Lautaro Montini); Alejandro Molinas (h), Ramiro Del Sastre, Tomás Grenon (Salvador Damiani), Franco Radin y Facundo Beltramino.

Head Coaches: Alejandro Capobianco y Federico Fernández.

Paraná Rowing Club: Guillermo Macchi, Lucas Lerena (capitán) y Francisco Carbonell (Santiago Curá); Rubén Domìnguez y Franco Dall’Ava; Hipólito Betti, Matias Mattei (Agustín Gomez) y Tomás Acosta Cis; Jerónimo Godoy y Maximiliano Duerto; Juan Cruz Ledesma, Julián Pistrilli (Lautaro Fernández Arellano), Juan Blas Laporta (Juan Diego Grippo), Iván Sánchez Muscia (Pedro Bourdin) y Francisco Taleb.

Head Coach: Paul Halle.

Primer tiempo: 6 y 14, penales de Beltramino; 22, try de Dogliani; 36, penal de Duerto; 39, try de Ledesma y goal de Duerto.

Segundo tiempo: 4, try de Bay; 20 y 22, tries de Molinas (h); 26, try de Molinas (h) y goal de Beltramino; 32, try de Lerche y goal de Beltramino.

Amonestado: Rubén Domínguez (PRC).

Expulsado: Juan Ledesma (PRC).