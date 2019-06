https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 01.06.2019 - Última actualización - 21:14

19:36

Se realizaron este sábado los comicios en la institución de la Avenida López y Planes. El actual titular del club se impuso con el 64,5% de los votos.

Seguirá en el cargo por tres años más Spahn arrasó en las elecciones en Unión Se realizaron este sábado los comicios en la institución de la Avenida López y Planes. El actual titular del club se impuso con el 64,5% de los votos. Se realizaron este sábado los comicios en la institución de la Avenida López y Planes. El actual titular del club se impuso con el 64,5% de los votos.

El Litoral



Luis Spahn fue elegido por amplia mayoría para continuar como presidente del Club Unión, luego de las elecciones realizadas este sábado.



El actual titular Tatengue ocupa ese cargo de manera ininterrumpida desde hace 10 años, y seguirá en el sillón de presidente por 3 más, luego de imponerse en los comicios a Rubén Decoud (Glorioso 89) y a Rodrigo Villarreal (Triunfo Tatengue), quienes encabezaban las dos listas opositoras.



El padrón de socios habilitados para votar era de 7714 socios, repartidos en 16 mesas. De ese total se acercaron a votar 3409 socios, es decir, el 44%. Del total de votos, 2201 fueron para la lista “Todos por Unión”, de Luis Spahn (64,5%), 820 para Villarreal (24%) y 363 para Decoud (10,6%), mientras que hubo 24 votos en blanco (0,7%) y 1 voto nulo (0,3%)



Hay que recordar que las últimas elecciones en Unión se habían realizado en 2007, año en el que fue elegido “Kuki” Vega, quien falleció en enero de 2009 siendo presidente. Su mandato lo completó Luis Spahn, quien desde entonces preside la institución ya que en los llamados a elecciones realizados en los años posteriores, nunca se presentó una lista opositora.

Elecciones en Unión

Villarreal: “Le vamos a contar las costillas a Spahn”



“El socio eligió a Spahn y lo felicito, nos vamos a poner a disposición de ellos y de los socios desde el minuto cero”, dijo Rodrigo Villarreal, quien encabezaba la lista “Triunfo Tatengue”. Fue poco después de las 19, cuando aún no se conocían los resultados finales pero la tendencia era ya irreversible.



También aseguró que “en las próximas elecciones nos van a tener de nuevo compitiendo”, y se mostró satisfecho porque “hoy somos la primera minoría y vamos a seguir participando, y como primera minoría ahora vamos a contarle las costillas al presidente”.



También dijo que “espero que haya una convocatoria real de Spahn a la oposición para compartir proyectos”, y agregó que “ahora se va a tener que elevar la vara, le pido a Spahn que sea un dirigente de proximidad con el socio, y le pedimos más asambleas para que el socio pueda cotejar y decir las cosas”.



Decoud: “Siento vergüenza ajena”



Tras conocerse los números finales de las elecciones, Rubén Decoud expresó que “declaro como un político, con el cassette puesto: felicito al ganador”, pero “por otro lado siento vergüenza ajena: los pueblos son artífices de su propia historia, y Unión es un pueblo, Unión es lo que es por su gente, y será por lo que su gente votó ahora. Esperaremos el transcurrir del tiempo”. En este sentido, agregó que “al término de esta comisión directiva, dentro tres años, se va a ver el resultado de estas elecciones, en la cancha, en la estructura y la economía del club”



Decoud recordó que “la gente pedía proyectos y tuvo proyectos de parte de una sola lista, de Glorios 89, y tuvimos solo 363 votos”, no obstante lo cual agradeció “a los 363 valientes y reflexivos que nos votaron”, y confirmó que “vamos a seguir participando de la vida institucional del club”.



El referente de Glorioso 89 aseguró que “esto no lo digo en caliente, no estoy molesto, pero no soy demagogo”, y mencionó que “antes del acto eleccionario y durante esta semana, preví todos los escenarios posibles, y este era uno de esos. Esto lo pensé estando tranquilo antes. También digo que me sorprende muchísimo que cuando vamos a la cancha a los jugadores le pedimos sentido de pertenencia, y esta lista por lejos está llena de pertencncia, sin embargo es la lista menos votada”.