Martes 04.06.2019

17:40

Recorrida por el departamento San Lorenzo y el Gran Rosario Perotti: "Vamos a cuidar a todos los santafesinos"

Omar Perotti realizó una recorrida por el departamento San Lorenzo y el gran Rosario, donde reafirmó que nuestra “prioridad va a ser darle una señal concreta a cada santafesino que lo vamos a cuidar mejor, eso empieza a construirse el domingo 16 de junio”.



Durante la visita que realizó por las localidades de Capitán Bermúdez, Fray Luis Beltrán, Puerto General San Martín, Timbúes y San Lorenzo, del departamento homónimo, el candidato a gobernador señaló que el principal defecto del socialismo en estos 12 años fue ”el no haber cuidado a la gente. Se equivoca el socialismo en no darle respuestas a la gente. Se equivoca en no cuidar a la gente”.



“Cuando recorrés y ves como año a año se ha ido deteriorando (la seguridad), te das cuenta que algunos años atrás la preocupación estaba en las dos grandes ciudades y hoy se ha extendido a todo el terreno provincial” advirtió el rafaelino en contacto con la prensa.



Al respecto Perotti resaltó “que tenemos que dar la señal, los tres poderes del Estado, que vamos a cuidar al santafesino, que no tenemos ninguna otra prioridad que no sea dejar de lado la impunidad y cuidar a nuestra gente”, y aseguró que “estamos en una verdadera emergencia en seguridad. Y cuando estás en una emergencia se concentran los recursos y las decisiones”.



“La gente quiere vivir en paz y eso es lo que tenemos que hacer, bajar la violencia, dar una lucha frontal contra el delito y el narcotráfico en la provincia de Santa Fe. Eso comienza el día 16 de junio, que es el día para decirle basta a esta política de seguridad”.



Por último, Perotti apuntó también que “vamos a acompañar a cada uno de los sectores en el día a día porque lo que nos interesa es que les vaya bien a los que generan empleo. Y para que eso funcione la gente tiene que tener la tranquilidad de que cuando va a trabajar, o cuando vuelve, lo pueda hacer sin miedo a un robo, sin miedo a hechos violentos”. Al cierre de la jornada, visitó las ciudades de Funes y Granadero Baigorria del departamento Rosario.