Puntajes bajos en el Superbailando

Tres parejas salieron a la pista del Súper Bailando. Karina “La Princesita” se llevó la nota más alta, mientras que Leticia Brédice caracterizó a Maluma pero fue desaprobada por el jurado.

La princesita sigue creciendo



Con un vestido largo rojo, Karina “La Princesita” salió a la pista para interpretar con Damián García, y también cantar, el tema “Con altura”, de Rosalía. Antes de la coreo, le confirmó a Marcelo que bailará la salsa en trío con El Polaco, padre de su hija, y comentó: “Espero que baile bien”. A la hora de las devoluciones, Ángel De Brito (3) destacó: “Le estás poniendo actitud y garra. Tenés que tratar de disimular las partes en que sufrís el baile. Para bailar también hay que aprender a mentir”. Carolina “Pampita” Ardohain (voto secreto) tuvo una mirada positiva: “Hubo buen movimiento de caderas. Es una Karina que va creciendo. Estuvieron bien”. Florencia Peña (7) vio mucho crecimiento: “Se notó el trabajo de ensayo. Bailaste mucho. Tenés mucho escenario y mucha gente que te banca”. Marcelo Polino (4) pidió el BAR y agregó: “Me gusta este equipo. A Karina le falta un poco, pero le dedica mucho ensayo y tiene un oído tremendo”. A su turno, Flavio Mendoza, que subió un punto, le aconsejó: “Tenés que aprender a escuchar y seguir en la misma actitud todo el tiempo”. Laura Fidalgo, quien mantuvo el puntaje, observó: “Karina es una estrella, pero no tiene técnica. Algunas clases de danza clásica le vendrían bien”. En tanto, a Aníbal Pachano no le gustó la coreo pero mantuvo la nota. Total: 15 puntos.

Maluma Brédice, no le gustó al jurado



A continuación, Leticia Brédice y Fernando Bertona hicieron una performance de “Felices los 4”, de Maluma, caracterizados con roles invertidos: la actriz se puso en la piel Maluma y Bertona fue su bailarina. “¿Qué es lo que quisieron hacer?”, preguntó De Brito (-1) en la ronda de devoluciones. Y aseguró: “No entendí la idea. Estuvo pésimo”. Pampita (voto secreto) valoró la originalidad, aunque bajó el pulgar: “Faltó ensayo, no vi firme la coreo. Para mí faltó mucho. Estuvo muy flojo”. Flor (5) fue un poco más indulgente: “Leticia es una actriz increíble y Bertona le puso mucha garra”. Por su parte, Polino (-1) fue lapidario: “Estuvo muy feo. De lo que vi este año, para mí fue lo peor”. El BAR también dio su punto de vista. “Es buenísimo que una mujer logre un personaje así. La coreografía fue seria, yo le habría puesto más humor. Para no matarlos, mantengo la nota”, se pronunció Flavio. “Técnicamente no puedo decir mucho”, dijo Laura, que dejó intacto el puntaje. “Para mí fue un reverendo loco”, afirmó sin contemplaciones Aníbal, y bajó una unidad. Total: 2 puntos.

Luciana está para más



Acompañada de Gonzalo Gerber, Luciana Salazar recorrió la pista al ritmo de “Baila baila”, de Ozuna. Previamente, le contó a Marcelo sobre su pretendiente norteamericano. Luego bailó con su hija, Matilda, y escuchó las devoluciones del jurado. “Este equipo tiene que encontrar más unión en la pista. Hoy no me gustó la propuesta. Me pareció una coreo más, sin nada explosivo ni llamativo”, consideró De Brito (4). “Para mí hay que ponerle más baile a Luciana. Tienen todo para crecer”, sostuvo Pampita (voto secreto). “Me parece que Luciana está para más. Hoy la vi más tensa que en su primera gala. Necesita estar más liviana y tener más confianza”, analizó Flor (6). “Comparto lo opinión de mis compañeros. Si hubiesen puesto más baile, habría sido redondo”, entendió Polino (5), que además solicitó la opinión del BAR. Cuando tomó la palabra, Flavio hizo hincapié en un truco fallido y mantuvo la nota. Laura corrigió algunas posiciones de Luciana y bajó un punto, mientras que a Pachano no le gustó nada: “Es más de lo mismo. Para mí es un punto para abajo”. Total: 13 puntos.