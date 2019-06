https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"No volver al pasado"

Leo Simoniello: "Los santafesinos conocemos lo que es el pasado y no deberíamos volver"

“Tal vez haya una generación que no pueda recordar lo que fueron los 24 años de gestión justicialista tanto en la provincia como en nuestra ciudad, pero claramente hay muchos vecinos que sí”, afirmó el radical Leonardo Simoniello.

