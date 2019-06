https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 07.06.2019

12:42

Manuel Petrakovsky rescindió el contrato, fue duro contra la dirigencia y el doctor Luis Hilbert, abogado del club, salió a decir que “Colón se sintió estafado”. Se viene una batalla legal.

La formación sabalera que salió a jugar el encuentro revancha ante River de Montevideo. Según la empresa, esa camiseta era la de la Sudamericana del año pasado y no se debía utilizar. Foto: Manuel Alberto Fabatía

Manuel Petrakovsky rescindió el contrato, fue duro contra la dirigencia y el doctor Luis Hilbert, abogado del club, salió a decir que "Colón se sintió estafado". Se viene una batalla legal.

Una grave situación se planteó entre Colón y Burrda Sport, la empresa que hasta este momento vestía a la institución y que se presentó este jueves a la tarde en el club, ante escribano, para dar por terminada la relación contractual que vencía el 30 de junio del año que viene.



“Como el club no paga ni recibe cartas documento, me presenté con escribano”, dijo Manuel Petrakovsky, el propietario de la marca, quien señaló que “desde febrero de este año están las camisetas de la Sudamericana que se debieron utilizar este año y no se usaron, disponibles en Transportes Pedrito, y nunca las fueron a retirar, así que hoy mismo se vuelven a Buenos Aires”, señaló.



“No me dieron ningún motivo, no fueron a ninguna de las mediaciones, por jugador y por día de incumplimiento son 50.000 pesos que deberán pagar. En los partidos, sólo los arqueros usaban la ropa reglamentaria, pero los jugadores de campo utilizaron de manera ilegal la camiseta de la Sudamericana 2018 que el presidente, arbitrariamente, me obligó a que le vendiera. Fueron 4.771 camisetas que envié y que nunca me las pagó”, dijo Petrakovsky, quien además atacó con dureza a José Vignatti: “Las camisetas que vendía en el club le costaban algo más de 900 pesos y él las vendía a más de 2.000, o sea que perjudicaba notoriamente al socio y al hincha”.



Petrakovsky dijo que “por esas camisetas hay un juicio ordinario en marcha” y que “a partir de la semana que viene haré saber de esta situación a toda la gente de Afa y Superliga, porque considero que no es normal que un club no pague y no reciba cartas documento”.



También señaló que “ellos esgrimen el tema Burrda Qatar, que tiene una excelente relación conmigo. Cuando llegué, le ofrecí pagar 16 millones de pesos cuando el dólar estaba a 16 pesos. Fue un pago adelantado contra la firma de un contrato de 3 años y medio en diciembre de 2016. ¿Era tanta la necesidad de dinero que no averiguaron nada de mi relación con Burrda Qatar?, porque yo le dí toda la papelería para que ellos averiguaran quién era y a quién correspondía Burrda Sport. Siempre Burrda Qatar estuvo al tanto de todo. Y en ese momento, el club estaba en salvataje y había un abogado, como el doctor Saliva, que estaba trabajando en los temas legales. Entonces hay cosas que no se comprenden”.



Por último, dijo que “a partir de este momento, no pueden usar más la ropa. Por contrato, tienen una penalidad de 100.000 pesos por día, inclusive tampoco si tapan la marca porque los diseños son exclusivos ni tampoco las inferiores”.



Por su parte, el doctor Luis Hilbert, quien ya tuvo un encuentro personal con Petrakovsky la semana pasada, señaló a El Litoral que “el club fue estafado y se siente defraudado por esta persona. Los invito a que lean el artículo 172, siguientes y concordantes del Código Penal. El apareció acá firmando documentos como que era representante de Burrda Qatar y sucedió que, con el tiempo, la gente se dio cuenta y el mismo socio reaccionó. Allí estuvo la defraudación. Se engañó al socio, al hincha y a la institución. Es gravísimo y las instrucciones recibidas son las de llegar a las últimas consecuencias”, disparó el ahora representante legal de la institución.



“Los comerciantes también se vieron engañados porque vendían una remera que no era la original. Era lo mismo comprar una remera como esta que comprar una en la Salada. Tampoco cumplió con la entrega de la mercadería y eso también lo vamos a analizar”, señaló.



Respecto de las casi 5000 camisetas entregadas el año pasado y por las que se reclama el pago, Hilbert dijo que “hubo camisetas que no eran originales, no tenían calidad y hasta tenían algunos defectos”.



A raíz de las declaraciones radiales que efectuó Manuel Petrakovsky este viernes por la mañana, Hilbert dijo que “las estuve escuchando y sólo digo una cosa: ¿cómo va a decir que ahora, después de tres años y medio, hará el acuerdo con Burrda Qatar?. Ni más ni menos que nos está dando la razón de que fue un engaño”.



Por último, defendió al presidente Vignatti: “Las acusaciones que hizo fueron verdaderamente disparatadas. Decir que el presidente lo obligó a que le vendiera camisetas no se puede creer y después, cuando dijo que había estafado a los hinchas con el precio, es muy serio y grave. No sé si el presidente irá por el camino de hacerle una querella criminal”, concluyó, no sin antes graficar la relación con Burrda Sport de la siguiente manera: “Esto es como si yo vendo mi camioneta que choqué y a la que le partí el motor, con un motor cambiado que le compré por ahí a un gitano”.