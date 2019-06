Brítez vuelve pero no será para quedarse

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Finalizado su paso de dos años por Independiente, tiene que retornar al club como Martínez también al Rojo. Respecto de Zabala, en Unión siguen diciendo que está avanzada la negociación con Central y se concretaría en estos días.

Si bien Emanuel Brítez debe retornar a Unión después de haber culminado el préstamo por dos años con Independiente y conocida la decisión del Rojo de no hacer uso de la opción, se dice que el futuro del defensor surgido de las inferiores rojiblancas no sea, precisamente, vistiendo la camiseta del club sino en otra institución.

“Ema no está en el país, vuelve el fin de semana y tiene varias ofertas”, señalaron a El Litoral desde el entorno del jugador.

La idea era intentar que uno de los dos —Brítez o Martínez— se quede en Unión. El acuerdo con Independiente era el siguiente: opción de ambos jugadores por 1.150.000 dólares. Ya Beccacece, flamante entrenador de Independiente, señaló que no contará con Brítez, Burdisso y Cerutti, por lo cual se deduce que no habrá compra del pase. Y para Unión, oblar esa suma de dinero por Martínez es imposible. ¿Qué puede pasar?, que se intente convencer a Brítez para que se quede o a Independiente para un acuerdo que permita la continuidad de Martínez en Unión pero no a través de la compra del pase.

En cuanto a Diego Zabala, en Unión señalan que “la negociación con Central está muy avanzada” y en Rosario se dice que los “canallas” ya acordaron de palabra con Unión la compra del 50 por ciento que le pertenece al tatengue. El otro tramo de la negociación que resta es cerrar el 50 por ciento que está en manos de Racing de Montevideo, pero del que tendría injerencia también Christian Bragarnik. Es por eso que se cree que la negociación llegará a buen puerto y que el volante derecho vendrá para complacer uno de los pedidos de Cocca.

En la semana que se inicia se empezarán a producir algunas novedades al margen de las ya concretadas desvinculaciones de Bottinelli y Nereo Fernández, más otras que se caen de maduro que seguirán por el mismo camino, como los casos de Federico Andrada y Matías García. Habrá que ver si se negocia con Zurbriggen, que quedará con el pase en su poder y no se han producido avances ni retroceso en la situación de Fragapane, que en principio debería presentarse el miércoles en el regreso del plantel al trabajo.

Respecto del arquero, debe volver Matías Castro más allá de que el uruguayo tiene una oferta para continuar en Temperley. Una alternativa puede ser que con el retorno de Castro, Unión se acomode con él, con Marcos Peano, Papaleo y Alan Sosa. Pero habrá que esperar lo que decida Madelón.