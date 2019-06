https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 10.06.2019 - Última actualización - 11:40

11:39

Por 300.000 millones de dólares.

Trump amenaza a China con aplicar aranceles si no se reune con Xi en el G20

El presidente de Estados Unidos expresó que le aplicará aranceles a importaciones chinas si no se reune con el presidente Xi Jinping durante la cumbre del G20.

Foto: Internet



Por 300.000 millones de dólares. Trump amenaza a China con aplicar aranceles si no se reune con Xi en el G20 El presidente de Estados Unidos expresó que le aplicará aranceles a importaciones chinas si no se reune con el presidente Xi Jinping durante la cumbre del G20. El presidente de Estados Unidos expresó que le aplicará aranceles a importaciones chinas si no se reune con el presidente Xi Jinping durante la cumbre del G20.