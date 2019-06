https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lo trató de “payaso”, entre otras cosas. Dijo que hace dos años que lo quiere sacar del club, “porque a Madelón le molesta todo lo que le pueda hacer sombra”. Hoy vuelve Leo.

No renovaron con el DT de la reserva Día de furia: Magnín "destrozó" a Madelón

Fue un verdadero día de furia en el Mundo Unión, más allá de las dos frías noticias que anticipó El Litoral: tanto el coordinador de las divisiones inferiores (duró menos de un año) como el entrenador de la reserva cesaron en sus funciones. Así, tanto Marcelino Galoppo como Eduardo Magnín se quedaron sin trabajo.

Mientras el ex Racing de Córdoba eligió el silencio, Magnín desfiló en cinco o seis radios el mismo día y le apuntó directamente a Leonardo Carol Madelón, que justo hoy volverá a los entrenamientos en Casasol para poder comenzar la pretemporada.



Ni cuando jugaba, Edu Magnín debe haber brindado tantas notas un mismo día y el tema explotó en las redes sociales tatengues durante todo el martes, continuando este miércoles:



— “En mi caso, yo ya me lo venía venir, desde hace dos años que Madelón hace lo imposible para correrme del lugar. No estoy enojado, estoy muy triste. Esta decisión la toma Madelón, aparentemente hay algo que le molestaba mucho”.



— “La semana pasada me llamaron para renovar y hoy (por este martes) me pidieron que vaya al club para comunicarme que no sigo. Lo que más duele es que los dirigentes no me defendieron”.



— “A Madelón le molestaba que yo fume. Es insólito la manera en que se maneja, cualquier pastito que crece a su alrededor lo fumiga. No voy a hacer cargo a nadie de lo que estoy diciendo, pero es hora de que se le saque la careta a este payaso. Evidentemente los que trabajamos para Unión a Madelón le molestamos”.



— “En algún lugar me lo voy a cruzar... Habrá visto una sombra muy grande donde trabajamos nosotros. Evidentemente hace dos años y medio que nos quiere limpiar y me viene tirando baldes de mierda. Quiero saber bien clarito cuál es el problema”.



— “Para Madelón es más fácil poner en Primera a los hijos de sus amigos o a los jugadores de sus representante que a los chicos de las inferiores de Unión. Así estamos: uno se fue a España (Mariano Gómez), otro a Suiza como Andereggen. Y se quedó Peano porque nosotros lo recuperamos”.



— “En su momento, lo hizo correr al Vikingo Mauri y todos lo saben. No quiere a ninguno del ‘89 cerca, sólo le interesa estar él. No me puedo enojar con Martín Zuccarelli, le hicieron poner la cara”.



— “Peano, Britos, Bracamonte, Blasi mismo...no juega ninguno. No es negocio. A los chicos no hay que ponerlos diez minutos y quemarlos. Hay que darle cinco partidos y confianza”.



— “Yo voy de frente, no soy el perrito faldero de nadie. Respeto a todos, miedo a ninguno. Llegó el momento de sacarle la careta, que todos sepan quién es...”.



— “Resulta que nos quedamos afuera de tres copas en diez días y el relato siempre fue el mismo con Madelón. Y digo nos quedamos porque me venía de mi pueblo con mi viejo para verlo a Unión desde que tengo 5 años”.