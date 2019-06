https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El volante del "Bicho" será el primer refuerzo de Boca de cara a la próxima temporada.

Alexis Mac Allister se despidió este jueves de los hinchas de Argentinos Juniors y se convertirá en nuevo jugador de Boca, según informan medios de Buenos Aires.

De esta manera, una de las figuras del Bicho no jugará la Copa Sudamericana contra Colón, lo que es una buena noticia para el Sabalero pensando en el choque.

En su cuenta de Instagram, el jugador ex jugador de Argentinos publicó: "A todos los hinchas, socios, compañeros y dirigentes de Argentinos Juniors. Hoy me toca culminar esta primera etapa en el club que me formó, y quiero hacerlo dando gracias a todos por el apoyo y el cariño que me brindaron. Sí, dije primera etapa porque estoy seguro que algún día volveré, junto a mis hermanos, para seguir disfrutando de este gran club que nos vio nacer".