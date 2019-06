Serios disturbios en la celebración del título de la NBA de Toronto Raptors

El campeón de la NBA, Toronto Raptors, celebraba con sus parciales en Canadá el título obtenido el pasado jueves en Oakland, al vencer en el sexto partido de la serie final a Golden State Warriors, cuando se escucharon tiros en las calles y el público entró en pánico provocando desbordes que finalizaron con dos heridos y dos detenidos.

Toronto Raptors se convirtió en el primer equipo no estadounidense en ganar la NBA y casi 2.000.000 de conciudadanos se disponían este lunes a festejar por las calles céntricas para celebrar con sus ídolos, que se paseaban en un micro descapotable con el anillo obtenido cuatro días atrás.

Todo era alegría hasta que el miedo y el caos se presentaron a la luz del día y generaron un desbande que pudo haber tenido consecuencias trágicas.

Según los primeros reportes policiales hubo dos personas posteriormente detenidas que dispararon con armas de fuego en medio de la multitud que había colmado la plaza Nathan Phillips Square.

SHOOTING:

Nathan Phillip's Square

-Reports of woman shot

-People running from area

-Police/EMS are on scene

-Unknown what the injuries are#GO112676

^dh