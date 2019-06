https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

“No se trata de la pertenencia a un partido; se trata de tener los mejores hombres y mujeres para gobernar”, dijo el diputado Roberto Mirabella, mano derecha del gobernador electo. El legislador dijo que estarán atentos para que las decisiones de Miguel Lifschitz “no aten de manos” a su sucesor.

Omar Perotti armará un “equipo” para encarar la transición con la gestión socialista que lidera Miguel Lifschitz. El gobernador electo se tomó unos días de vacaciones. Llamó antes a Cristina Fernández; ella lo felicitó por el triunfo y él le avisó que -por su descanso- no asistirá al acto de presentación de su libro en la ciudad de Rosario. En el medio, cerrarán las listas de precandidatos a diputados nacionales en las que la ex presidenta tendrá fuerte injerencia.



A su regreso, el ex intendente rafaelino no sólo deberá planificar la transición, sino, y fundamentalmente, pensar y armar su gabinete. Consultado por El Litoral, Roberto Mirabella, diputado provincial y mano derecha de Perotti, no descartó que en el equipo puedan incluirse a independientes y extrapartidarios.



—¿El gabinete tendrá participación de todos los sectores del justicialismo?



—Los mejores hombres y mujeres, sean o no del Frente Juntos, serán convocados por el gobernador electo para tener el mejor gobierno. Desde el primer minuto que se supo que iba a ser el próximo gobernador, (Perotti) dijo que íbamos a gobernar desde el Frente Juntos para todos los santafesinos.



—¿Pueden no ser peronistas?



—Cuando Omar fue intendente por primera vez en Rafaela, armó un equipo en que había gente que no era peronista e independiente, sino que venía de otros partidos políticos. Además, en el frente Juntos somos catorce partidos políticos distintos, con lo cual acá no se trata de la pertenencia a un partido; se trata de tener los mejores hombres y mujeres para gobernar.



—¿Cómo encararán la transición?



—En principio, vamos a armar un equipo para que esté llevando adelante la transición con el gobierno actual y ojalá sea de la misma manera como fue la transición entre Jorge Obeid y el gobernador electo en aquel momento, Hermes Binner. Una transición sumamente ordenada, donde se consensuaron los temas que debían quedarse quietos para que los asumiera el gobernador electo, y donde hubo en caja según la auditoría que el mismo Binner implementó, más de 1.500 millones de pesos en ese momento. Esperamos que sea una transición de la misma naturaleza.



—¿Pedirán a Miguel Lifschitz que se abstenga de tomar determinadas decisiones en virtud del cambio de gobierno?



—Vamos a evaluar todos los temas que están en marcha y todas las cuestiones que tiene el gobierno por delante; vamos a evaluar para que no esté comprometido el patrimonio del Estado y no tenga las manos atadas el próximo gobernador cuando asuma el 10 de diciembre.



—¿Perotti va a apoyar la fórmula presidencial Alberto Fernández - Cristina Fernández? -se le preguntó-.



—Nosotros siempre planteamos que íbamos a trabajar por la unidad, e íbamos a tratar de que en Santa Fe se diera un ejemplo de unidad para poder ganar las elecciones y gobernar. También planteamos que íbamos a ser respetuosos y que íbamos a acompañar el proceso de unidad del Justicialismo a nivel nacional y la estrategia que a ese nivel se definiera. Eso es lo que vamos a hacer.