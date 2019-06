https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Las tres parejas que faltaban salieron a la pista del Súper Bailando junto a sus invitados. Lola Latorre, acompañada de Candela Ruggeri, se llevó la nota más alta.

ShowMatch Finalizó la ronda de salsa en trío

La traicionó el miedo



Marcelo abrió una nueva noche de ShowMatch con la presentación de Luciana Salazar y Gonzalo Gerber, quienes invitaron a Diego Ramos para bailar “Será que no me amas”, de Luis Miguel.

Ángel De Brito (voto secreto), el primero en dar su devolución, lo lamentó: “Una lástima lo que pasó, venían bárbaro. Volvelo a hacer, quizás sale mejor”. Pampita (6) analizó: “Me gustó mucho la coreografía, los tres se lucieron. Luciana había salido a la pista a romperla, qué pena que la haya traicionado el miedo en ese momento”. Flor (7) aconsejó a Luciana: “Cuando te equivoques, no lo digas. Yo les voy a subir un punto porque, más allá de eso, fue tu mejor gala. Confiá en vos”. En tanto, Polino (4) consideró: “Fue una coreo muy creativa. Luciana tiene que aprender a mentir en la vida”.

El BAR también dio su perspectiva. “Me gusta que Luciana admita su equivocación. Una lástima. Para mí lo tienen que volver a hacer. Punto para abajo”, sostuvo Flavio Mendoza. Laura Fidalgo también lamentó el olvido de Luciana y mantuvo la nota, mientras que Aníbal Pachano no perdonó el error y bajó un punto. Total: 15 puntos.

Brillaron juntas



En segundo turno, Lola Latorre y Facundo Insúa interpretaron junto a Candela Ruggeri “Uptown funk”, de Bruno Mars.

“Me encantó la coreo. Me sorprendieron para bien porque ninguna de las dos es bailarina. Fue la mejor noche de Lola”, las felicitó De Brito (voto secreto). “Lo hicieron perfectamente. Me hubiera gustado algún truco, pero de todas maneras fue un muy buen trío”, señaló Pampita (8). “Lola me sorprende cada gala. Hace parecer fácil bailar en esta pista. Cande también tiene una energía muy linda. Fue hermoso”, no ahorró elogios Flor (9). “Traen alegría y buena onda”, resumió Polino (5). Total: 22 puntos.

Su mejor gala



Con Laura Esquivel de invitada, Leticia Brédice y Fernando Bertona cerraron la ronda de salsa al ritmo de “Cuban pete”, la canción de la película “La máscara”. Lookeada de policía.

“Me encanta que estés en el Bailando, Leticia. Vas mejorando poco a poco. No fue excepcional lo que vi, pero esta noche me gustó”, destacó De Brito (voto secreto). “Me encantó la idea. Bertona con la máscara estuvo muy bien. Creo que Leticia puede bailar más. Estuvo hasta ahí”, observó Pampita (6). “Leticia tiene una locura hermosa y convierte el show en un momento especial. Yo la vi mucho mejor”, valoró Flor (7). “Lo que vimos hoy me gustó mucho. Contaron un lindo cuento”, levantó el pulgar Polino (5), que además pidió la opinión del BAR.

“Fue la mejor gala de Leticia”, coincidió con el jurado Flavio, y le subió un punto. Laura notó que “faltó el paso básico de salsa” y mantuvo la nota. Por último, Aníbal le pidió a Leticia que se esfuerce un poco más y bajó un punto. Total: 18 puntos.