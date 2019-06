https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 22.06.2019

Aunque Macri sea reelecto Lino Barañao no seguirá al frente de la Secretaría de Ciencia y Técnica

El secretario de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, anunció que, en caso de que el presidente Mauricio Macri logre la reelección, no seguirá al frente del área y remarcó que se va a dedicar a "mostrar efectivamente que uno puede generar empleo en las economías regionales" de la innovación.



El funcionario nacional, el único que permaneció en el Gabinete con el cambio de Gobierno en diciembre de 2015, aseguró que "obviamente" va a "votar a Cambiemos" en los próximos comicios.



En una entrevista con el canal La Nación+, Barañao fue consultado sobre su futuro y la posibilidad de seguir en el cargo, en el eventual caso de que Macri sea reelecto: "No. Quiero hacer un experimento de mostrar efectivamente que uno puede generar empleo en las economías regionales a partir de la ciencia y la tecnología".



A la vez, destacó la necesidad de un recambio al frente del área, ya que él lleva 16 años en el puesto, y también se refirió a las críticas que recibió por haber permanecido en el Gabinete después del cambio de gestión.



"Hay gente que no tolera que yo haya hecho ese pasaje a pesar de que fue autorizado explícitamente con Cristina (Kirchner). Hay un refrán que dice "el que avisa no traiciona°: yo avisé y tenía el pase libre", subrayó.



Finalmente, Barañao pidió que, una vez que "se cierren las listas y las pujas personales", se empiece "a discutir un modelo de desarrollo del país". "Estamos en una situación muy compleja. Nos estamos cayendo del mundo si no hacemos algo distinto", se quejó.



Y concluyó: "Algunos no tienen esta ideología, pero cuando el Presupuesto se ajusta todos se alinean. No niego que el Presupuesto sea más bajo y que tengamos dificultades, pero lo que digo es que este es un período de transición producto de una crisis económica. El Presupuesto para la ciencia es como el oxígeno para el cerebro. Uno puede aguantar dos o tres minutos y no pasa nada, pero con diez minutos el daño es irreversible. Ahora está en un estado de emergencia".