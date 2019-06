https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 22.06.2019 - Última actualización - 19:54

19:45

Con una actuación solvente y efectiva, superó a Argentina y obtuvo el tercer puesto final del certamen. Hubo casi 7.000 espectadores en el Hipódromo.

Rosario se vistió de gala Sudáfrica está donde se merece Con una actuación solvente y efectiva, superó a Argentina y obtuvo el tercer puesto final del certamen. Hubo casi 7.000 espectadores en el Hipódromo. Con una actuación solvente y efectiva, superó a Argentina y obtuvo el tercer puesto final del certamen. Hubo casi 7.000 espectadores en el Hipódromo.

En la jornada que cerró el World Rugby U20 Championship Argentina 2019, que desde el 4 de junio pasado se escenificó exitosamente en la provincia de Santa Fe, el Seleccionado M20 de Sudáfrica venció este sábado de manera inobjetable a Argentina M20, por 41 a 16, alcanzado de ese modo el tercer puesto final.



Desde el inicio mismo del encuentro, que una vez más tuvo un entorno ideal en materia de público, los Baby Boks demostraron que habían salido a imponer condiciones. De ese modo, no extrañó que se pusieran en ventaja y que a través de su reconocida fortaleza física, comenzaran a prevalecer en los aspectos generales del juego.



Sin embargo, con la entereza habitual y una defensa sólida, Los Pumitas comenzaron a equilibrar las acciones; a incrementar la posesión y a construir situaciones factibles para marcar. Lamentablemente, en un contexto de gran intensidad y oportunidades escasas, la falta de precisión impidió que pudieran acotar el exagerado 17 a 3 con el que los visitantes sellaron el parcial a su favor.

Los Pumitas perdieron ante Sudáfrica en el partido por el 3° puesto



El complemento



El segundo tiempo tuvo un inicio que ilusionó con argumentos sólidos a los argentinos: no solo por la actitud posicional, sino fundamentalmente por los dos ensayos consecutivos que hicieron posible el ajustado 13 a 17 en contra, cuando aún no se había jugado ni siquiera una decena de minutos.



>>> 5 veces se midieron Argentina y Sudáfrica en el Mundial M20. Los Baby Boks ganaron 35 a 3 en semifinales de 2012; 72 a 14, en la fase inicial de 2017 y 41 a 16 en el cotejo por el tercer puesto en 2019. Los Pumitas, prevalecieron en 2016: 19 a 13 y 49 a 19, en la fase inicial y el match por el tercer puesto, respectivamente.



Luego llegó un penal que acercó la diferencia a 1 punto; mientras se desperdiciaron varias posibilidades por esa misma vía; mientras el desarrollo mantenía similares características.



Sin embargo, con letales ráfagas de efectividad, los Baby Boks comenzaron a ampliar la diferencia merced a tries consecutivos y de manera inexorable, comenzó a derrumbarse el entusiasmo argentino.



Los minutos restantes sirvieron para ratificar que el último lugar en el podio lo ocuparían una vez más los chicos africanos; mientras que los argentinos se esforzaban, a puro corazón, para intentar construir un resultado, que aún en la derrota, denotara cifras más acordes a lo acontecido en el Parque Independencia.



>>> Síntesis

Argentina M20 16 - Sudáfrica M20 41

Estadio: Hipódromo de Rosario.

Argentina M20: Thomas Gallo, Pablo Dimcheff y Estanislao Carullo; Manuel Bernstein y Lucas Bür; Jerónimo Gómez Vara, Juan Martín González y Bautista Pedemonte; Gonzalo García (capitán) y Joaquín de la Vega Mendía; Mateo Carreras, Gerónimo Prisciantelli, Tomás Acosta Pimentel, Francisco Jorge e Ignacio Mendy.

Luego ingresaron: Federico Parnás, Juan Cruz Pérez Rachel, Nicolás Roger, Ramiro Tallone, Rodrigo Isgró, Francisco Minervino, Mariano Muntaner y Francisco Coria.

Head Coach: José Pellicena.

Sudáfrica M20: Kudzwai Dube, Fezokuhle Mbatha y Asenathi Ntlabakanye; JJ van der Mescht y Elrigh Louw; Jaco Labuschagne, Celimpilo Gumede y Phendulani Buthelezi (capitán); Sanele Nohamba y David Coetzer; Thaakir Abrahams, Rikus Pretorius, David Kriel, Angelo Davids y Vaughen Isaacs.

Luego ingresaron: Keagan Glade, Janko Swanepoel, Thabiso Mdletshe, Jaden Hendrikse, Dylan Richardson, Dameon Venter y Dian Bleuler.

Head Coach: Chean Roux.

Primer tiempo: 2’ try y goal de Nohamba; 18, penal de De la Vega Mendía; 26, penal de Nohamba; 28, try de Abrahams y goal de Nohamba.

Segundo tiempo: 1, try de De la Vega Mendía; 4, try de Carreras y goal de De la Vega Mendía; 17, penal de Roger; 22, try de Abrahams y goal de Nohamba; 31, try de van der Mescht y goal de Nohamba; 36, drop de Hendrikse; 38, try de Pretorius y goal de Hendrikse.