Lunes 24.06.2019 - Última actualización - 21:32

En un mensaje inédito, el actor acusado de violación, le da a un amigo los motivos que los llevaron a pasar una semana en el país.

Contó porque regresó Se filtró un audio que envió Juan Darthés en su breve paso por Argentina

Por primera vez en seis meses, se conoce una nueva declaración de Juan Darthés en primera persona. El actor habló en un mensaje de audio que le envió a un amigo y reveló el motivo de su viaje relámpago y secreto a la Argentina, donde permaneció apenas una semana.

El sábado 15 de junio, Darthés llegó al país de su “exilio” en San Pablo y mucho se especuló con el motivo de su visita, en medio de las causas judiciales con las actrices Thelma Fardin y Anita Co por violación y acoso, respectivamente.

“Hola Negro, estoy acá. Estoy en Ezeiza, recién llegado. Este... vine a ver a la viejita, que estaba muy mal”, se escucha decir al actor, en el audio de WhatsApp que emitió Intrusos. “Y bueno, de paso los quiero ver a los loquitos estos (por sus hijos) en el Día del Padre. Aproveché y así que llamame, por favor, en la semana, porque te quiero dar un abrazo antes de irme”, concluye Darthés.

La última entrevista del actor había sido el 13 de diciembre pasado, dos días después de la conmocionante conferencia de prensa en la que Fardinreveló su denuncia por violación. “La gente ya me juzgó. Ella se me insinuó, me quiso dar un beso y le dije ‘qué te pasa’. Yo ya estoy muerto. Estoy muerto cívicamente. Estoy muerto en la carrera, que ya tampoco me importa”, había dicho Darthés, una semana antes de “exiliarse” en Brasil, país en el que nació y que por su legislación no está obligado a extraditarlo.

