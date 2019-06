https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 26.06.2019

Entretelones de la política provincial

Esa voz me suena...

Filtrado. La voz en off durante la presentación del libro de Cristina Fernández, "Sinceramente", sorprendió a los asistentes santafesinos. Se trataba de la periodista Mariana Steckler.

El Litoral | política@ellitoral.com Para la mayoría de los asistentes santafesinos fue una sorpresa: la voz en off que presentó, en Rosario, a la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner fue la de una ex candidata a concejal por Unidad Ciudadana, Mariana Steckler. La periodista, que ocupó el segundo lugar en la lista que llevó como candidato a intendente a Alejandro Rossi, tiene una amplia trayectoria en el movimiento feminista, e incluso fue una de las expositoras en el debate por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Más allá de las chicanas que debió aguantar por izquierda, obviamente por el celeste justicialista de las pulseras para participar del acto en el que la candidata a vicepresidente presentó su libro “Sinceramente”, Steckler escribió en sus redes sociales, tras esa experiencia que estaba “feliz, como una perdiz”.