https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 27.06.2019

8:49

La obra “Subite al Airplane, Flying to Fantastic Worlds” está pensada para nivel inicial y primaria, y tiene material de apoyo para escuelas e institutos.

“Subite al Airplane, Flying to Fantastic Worlds”. Foto: Jorge González / Sandra Smilchuk

En julio Teatro para aprender inglés y divertirse La obra “Subite al Airplane, Flying to Fantastic Worlds” está pensada para nivel inicial y primaria, y tiene material de apoyo para escuelas e institutos. La obra “Subite al Airplane, Flying to Fantastic Worlds” está pensada para nivel inicial y primaria, y tiene material de apoyo para escuelas e institutos.

Llegará a Santa Fe una particular propuesta interdisciplinaria, lúdica e innovadora, en inglés y castellano: “Subite al Airplane, Flying to Fantastic Worlds”. La obra, con una duración de 50 minutos, está pensada para nivel inicial y primaria, dependiendo también el contexto de cada escuela, el nivel de intensidad en inglés, etc. Realizarán funciones para escuelas y público en general el miércoles 31 de julio a las 10, 14 y 18, en el Teatro Municipal 1º de Mayo (San Martín 2020); interesados acercarse a la boletería de la sala.

Propuesta

Un divertido viaje por otros mundos donde se mezcla el teatro vivencial, situaciones disparatadas y un vocabulario en inglés apropiado para nivel inicial y primer ciclo de primario. Destacadas actuaciones se combinan con bailes, canciones, multimedia y títeres, creando un espectáculo muy divertido para que los chicos disfruten y al mismo tiempo aprendan, incorporen y repasen (de acuerdo a cada nivel educativo) el inglés.

Síntesis

Milagros emprende un viaje en avión, en el que se habla inglés aunque ella sólo sabe decir “Yes” o “No”. Con cierta dificultad y temor a lo desconocido, irá recorriendo nuevos mundos: el de los colores, los animales, y los estados de ánimo, hasta llegar a la luna donde se topará con el mundo de la imaginación.

Los paisajes y los personajes de cada lugar la sorprenderán de tal manera, que Milagros terminará lanzándose cada vez con mayor soltura y entusiasmo a la aventura de viajar y de aprender de manera creativa y divertida palabras y frases en inglés. Entiende finalmente que un idioma nuevo puede ser también un mundo desconocido y mágico por descubrir.

Proyecto educativo

La escuela recibirá la banda sonora para trabajar en el aula, además de dos guías didácticas, una en inglés y otra en español, con actividades para trabajar antes y después de la obra.

El proyecto “Teatro Educativo en las escuelas” desarrollado por Galin Contenidos, cuenta con el auspicio y la declaración de Interés Educativo de ambos Ministerios de Educación (Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires).