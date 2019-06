https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 28.06.2019

16:48

Leclerc con Ferrari hizo el mejor tiempo Accidentados ensayos de la F1 en Austria

Se realizaron este viernes los ensayos para el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1, 9° fecha del calendario, en la que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) marcó el mejor tiempo del día, conseguido en la segunda tanda, y superando la marca establecida en el primer ensayo por el británico Lewis Hamilton (Mercedes), campeón del mundo y cómodo puntero del campeonato.



Sin embargo, lo que sobresalió en la tarde de Spielberg fueron los despistes protagonizados por varios de los pilotos de punta: Verstappen (Red Bull), Vettel (Ferrari), Bottas (Mercedes) y Hulkemberg (Renault).



Inicio de los incidentes en el Red Bull Ring



El primer incidente se registró en la primera sesión, la que se cerró con bandera roja cuando Nico Hülkenberg (Renault) rompió la mitad izquierda de su alerón delantero al pasar por encima de los pianos disuasorios de la penúltima curva.



Después de cumplirse más del primer tercio de la sesión, Max Verstappen había perdido el control de su monoplaza en el vértice de la décima curva, provocando que se girara e impactara contra las protecciones con la parte trasera. A causa de este fuerte accidente, la mitad derecha del alerón posterior había quedado destrozada y la suspensión trasera también había sufrido daños importantes; el punto positivo fue que el holandés salió por su propio pie. Con este desafortunado incidente, la bandera roja ondeó sobre el circuito de Spielberg, por lo que todos los pilotos regresaron a sus respectivos garajes. Después de un breve periodo de inactividad, la sesión se relanzaba.



A pesar de varios minutos de tranquilidad en pista, los incidentes volvieron a aparecer rápidamente. En esta ocasión, Valtteri Bottas había entrado con alta velocidad en la sexta curva, pero sufrió sobreviraje, intentó mantener el monoplaza en la trazada, aunque no sirvió de nada porque ya había perdido el control. Debido a esto, el finlandés se fue hacia la escapatoria de grava e impactó contra el muro bruscamente, por lo que su W10 terminó con la suspensión delantera totalmente destrozada. Afortunadamente, el piloto fue capaz de salir y desde el equipo informaron que se encontraba bien. Por este incidente, la bandera roja ondeaba por segunda vez en esta sesión.



Una vez la pista estaba limpia, los coches volvieron a rodar. Sin embargo, Sebastian Vettel sufrió un susto parecido al de Max Verstappen en la última curva, pero no impactó contra las protecciones en esta ocasión. A pesar de no haber sufrido daños en su coche, los neumáticos terminaron en un mal estado y acudió directamente al garaje de Ferrari. Por si no fuera poco, Carlos Sainz también había tenido un incidente similar al de Valtteri Bottas en la sexta curva; el español iba a una velocidad inferior, pero perdió el control de su MCL34 y se fue hacia la escapatoria, pero sin consecuencias graves.



Después de una hora y media de entrenamientos, Charles Leclerc terminó en primera posición gracias a un tiempo de 1:05.086, más de tres décimas sobre Valtteri Bottas. Por detrás, Pierre Gasly acabó tercero y fue el que tuvo que continuar con el programa de trabajo en Red Bull. A continuación, Lewis Hamilton se situó cuarto a cuatro décimas del primero de los Ferrari. En la zona media, Carlos Sainz fue el que la lideró, por delante de Romain Grosjean, Kimi Räikkönen, Sebastian Vettel, Max Verstappen y Lando Norris.



El Gran Premio de Austria se celebrará el domingo, a las 10 (hora argentina), con un total de 71 vueltas.