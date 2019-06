https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Cristina Fernández en Chaco

"Los políticos no son todos iguales: con algunos la gente comía y con otros no come"

El Litoral | NA

La candidata a vicepresidenta del Frente de Todos, Cristina Kirchner, visitó hoy la provincia de Chaco, donde remarcó hoy que los políticos "no son todos iguales, con algunos la gente comía y con otros la gente no puede comer".

La senadora nacional presentó su libro "Sinceramente" en el Centro de Convenciones Gala de la ciudad de Resistencia, adonde concurrió el intendente local, Jorge Capitanich, quien mantiene una disputa por la Gobernación con el actual mandatario provincial, Domingo Peppo, y tensiona al peronismo de esa provincia.

Sin embargo, la ex presidenta no hizo referencia a esa puja, sino que repasó algunas de las anécdotas que aparecen en su libro y habló sobre la actualidad del país, con la mira puesta en las elecciones nacionales.

"Para los que dicen que los políticos son todos iguales, tengo una frase antídoto: todos iguales no, con algunos la gente comía y con otros la gente no puede comer", disparó la compañera de fórmula de Alberto Fernández en el Frente de Todos.

Al evaluar los triunfos electorales de la coalición liderada por el presidente Mauricio Macri en 2015 y 2017, Cristina Kirchner lo relacionó con la práctica de "meterle en la cabeza a cada persona que lo que tuvo o lo que logró fue exclusivamente por su esfuerzo".

En este sentido, agregó: "Es cierto, pero ahora trabajan y se esfuerzan igual que siempre y estoy segura de que la plata no les alcanza igual que siempre".

En medio de esa valoración de los 12 años de gestión que comenzaron con Néstor Kirchner y concluyeron con ella, la dirigente también subrayó que las publicidades de los bancos durante su mandato ofrecían créditos para "viajar o comprarte un auto" y ahora ofrecen "adelanto de sueldo".

Por otra parte, se refirió al corte masivo de energía eléctrica que el último 16 de junio dejó a todo el país sin luz y señaló: "Pensar que convencieron a los argentinos de que tenían que pagar facturas de luz y gas siderales porque si no íbamos a terminar con un apagón como el de Venezuela".

Sobre esto, lanzó un mensaje de cara a las elecciones primarias de agosto y las presidenciales de octubre, al preguntarse si eso "es culpa únicamente de los que mienten o de los que siguen creyéndole a los que mienten".

En otro tramo de su exposición, en el que volvió a destacar la militancia feminista de su hija Florencia y reconoció haber tenido diferencias con ella cuando le hablaba del "patriarcado", tras lo cual la ex presidenta les habló a "las compañeras jóvenes que por ahí se enojan cuando la mamá o gente grande no entiende las luchas feministas".

"Les pido a los grandes que hagamos un ejercicio de comprensión y a las más jóvenes, que entiendan nuestras cabezas, que han sido formateadas durante mucho tiempo de una determinada manera y cuesta mucho cambiar", manifestó.

Durante el acto la ex mandataria no mencionó la disputa política entre Peppo y Capitanich, pese a que su ex jefe de Gabinete y actual intendente de Resistencia espera una señal de ella para definir su futuro político.

Es que tanto Capitanich como Peppo se anotaron como precandidatos a senadores nacionales para las primarias de agosto pero también ratificaron sus respectivas aspiraciones a competir por la Gobernación el 29 de septiembre, con lo que la situación del peronismo provincial quedó pendiente de esa puja.