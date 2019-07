https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Entretelones de la política provincial

Los conflictos ambientales no forman parte de la agenda política

Filtrado. Ricardo Lorenzetti reprochó a la dirigencia política porque no se hace cargo de temas como la escasez de agua, el desmonte y los agrotóxicos, que terminan judicializándose.

El Litoral | política@ellitoral.com El ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, habló en Corrientes -en el marco de del Congreso Internacional de Daños y Contratos en Latinoamérica- sobre derecho ambiental. Recordó que hoy la mayoría de los conflictos por este tema terminan por derivar en juicios y entonces formuló un duro reproche a la dirigencia política. “Temas como la escasez de agua, el desmonte y los agrotóxicos no forman parte de la agenda. En las campañas políticas o los discursos públicos nadie habla de esto. ¿Qué ocurre?”, se preguntó retóricamente. “Estos conflictos van al Poder Judicial, porque no forman parte de la agenda de los demás poderes”, respondió.