Cinco consejos para evitar que las mascotas padezcan frío Con la llegada del invierno, ¿es cierto que las mascotas sienten el frío? Al igual que los seres humanos, los perros sufren el frío y las bajas temperaturas. Por eso, es que las personas con mascotas deben tener en cuenta algunas medidas y consejos para proteger del frío a sus compañeros.

1. Precaución a la hora de pasearlos. Las bajas temperaturas pueden provocar que tu mascota se resfríe o que sus patitas se lastimen si se encuentran a la intemperie por períodos de tiempo prolongados. Por ello, los paseos deben planearse con anticipación y reducir su duración, para evitar que se expongan a estos factores de riesgo. También es preferible que jueguen un poco antes de volver a casa para no exponerlos a un cambio brusco de temperatura que los pueda enfermar.

2. Mantenerlo dentro de la casa. Si tu mascota suele vivir en el exterior, es recomendable que durante los días en que la temperatura sea más baja de lo habitual hagas una excepción y lo dejes entrar a casa. Lo mejor es tener un espacio previamente acondicionado dentro del hogar con mantas y en un sitio cálido. También se debe tratar de mantener su rutina diaria, incluyendo horarios de comida, y entrenarlo para que salga cuando tenga que hacer sus necesidades.

3. No encierres a tu perro por períodos prolongados. Si bien es preferible tener a tu mascota dentro de casa para no exponerlo al frío, se debe cuidar que no esté totalmente encerrado durante un período prolongado, sobre todo si se queda sin compañía. Además de entrar en estrés, si no hay una ventilación adecuada en casa, existe el riesgo de que se acumule monóxido de carbono y el perro se intoxique por respirarlo. Si debes salir de casa y tienes que dejar a tu mascota, se recomienda asegurarse que tenga comida, agua y ventilación suficientes.

4. Siempre abrigado. Si por algún motivo de causa mayor no puede tener a tu perro dentro de tu hogar, asegúrate que su casita cuente con mantas para mantenerlo abrigado todo el tiempo. Dependiendo de la raza y la abundancia de su pelaje, el perro podría necesitar de algún abrigo a su medida para evitar enfermarse.

5. Tener sus vacunas al día. Al igual que los humanos, los perros también pueden presentar enfermedades estacionales relacionadas al frío. Algunas de ellas, como la influenza canina, pueden prevenirse si se aplica la vacuna correspondiente. Otras, como las infecciones y alergias por pulgas no necesitan de vacunas para prevenirse, pero sí requieren de un cuidado previo del perro en relación con el ambiente. Siempre es mejor consultar al tu veterinario para conocer qué otras medidas preventivas son necesarias para tu mascota, dependiendo la zona en la que te encuentres.

Además de estas recomendaciones, cuidar su alimentación y evitar los baños, son puntos a tener en cuenta para cuidar la salud de las mascotas. Ante el menor indicio de malestar, siempre es importante ir al veterinario para brindarle la mejor atención posible a tu perro.

