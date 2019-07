https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 04.07.2019

17:21

Dijo que le da asco

More Rial no vuelve con Facundo: "me fue infiel"

La hija del conductor de "Intrusos" dio más detalles de la sorpresiva separación del padre de su Francesco. "Le encontré fotos en el teléfono. Me da asco", confesó. Mirá el video...

Pasan las horas y se van conociendo más detalles de la separación del año. Morena Rial rompió definitivamente con Facundo Ambrosioni, padre su hijo Francesco, y parece que no hay vuelta atrás. En el piso de "Los Ángeles de la Mañana", el ciclo de Ángel de Brito, Morena dio más detalles y aseguró que el futbolista la engañó con otras mujeres. "Me fue infiel, le encontré fotos en el teléfono", aseguró Morena, que también destruyó a su ex: "Ya no estoy más enamorada, Facundo me da asco. A él lo mantenemos entre mi papá y yo". "Le revisé el celular. Tenía que tomar la decisión y yo no tenía una prueba contundente de que me estaba engañando. Encontré de todo un poco. Eran varias chicas, tenía un Instagram trucho, todo. Primero leí todo y saqué fotos con mi celular. Además, todas las pibitas tienen novio, no sé qué onda”, detalló. “Yo perdí a mi papá por él y su familia. Tengo pruebas de las infidelidades de Facundo. Él me insulta, soy buena pero que no joda que puedo ser la peor de todas”, agregó la joven, indignada. Diario Show

