A través de un decreto Michetti eliminó la posibilidad de canjear por dinero los pasajes de senadores

La vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Gabriela Michetti, firmó un decreto parlamentario para eliminar el canje por dinero de tramos aéreos y pasajes terrestres que se entregan a los miembros de la Cámara alta.

El decreto, firmado el martes 25 de junio pero publicado formalmente este jueves, establece que la nueva normativa comienza a regir desde este mes, informaron fuentes parlamentarias.

Según la iniciativa, que lleva por nomenclatura DPP 154/19, abarca a los senadores nacionales, a los secretarios y prosecretarios de la Cámara y a sus pares de los bloques parlamentarios.

Los sujetos comprendidos en el decreto podrán solicitar "de forma mensual diez pasajes en total, terrestres y/o aéreos, nominados, intransferibles, con vencimientos mensuales, no renovables y no canjeables, para su uso dentro del territorio nacional".

Adicionalmente, los senadores podrán optar por diferentes métodos para manejarse con los tickets.

La primera opción asigna doce tramos aéreos sin nombre para uso de ida y vuelta dentro del territorio nacional, con validez mensual, no renovables y no canjeables, más la asignación de veinte pasajes terrestres para su uso dentro del territorio nacional, con validez mensual, no renovables y no canjeables.

La segunda sostiene la asignación de doce tramos aéreos innominados para su uso, ida y vuelta, dentro del territorio nacional, con validez mensual, no renovables y no canjeables, más la percepción mensual de una suma fija no remunerativa en concepto de movilidad de 10.000 pesos.

La tercera es una percepción mensual de la suma fija no remunerativa, en concepto de movilidad de 20.000 pesos, más la asignación de veinte pasajes.

Finalmente, también se puede percibir una suma fija no remunerativa, en concepto de movilidad de 30.000 pesos.

Entre los fundamentos firmados por Michetti figura la decisión de su par de Diputados, Emilio Monzó, en abril del año pasado, que dispuso la eliminación del canje de tramos aéreos y pasajes terrestres.

"Luego de un exhaustivo análisis acerca del funcionamiento del nuevo régimen dispuesto en esa Cámara, esta Presidencia considera necesario adoptar idéntico sistema toda vez que el mismo permite una mejor asignación funcional de los recursos disponibles para ello, a la vez que garantiza una mayor transparencia de los dineros públicos", señaló Michetti en el decreto parlamentario.

