Acribillaron a tiros a empleado de Urbafe

Fue atacado cuando hacía su trabajo, recolectando residuos. El herido tiene 33 años y está grave. Al mediodía de este sábado estaba siendo intervenido quirúrgicamente.

Un recolector de residuos de 33 años fue acribillado a balazos mientras hacía su trabajo este sábado por la mañana, en las calles de barrio Los Troncos, en la zona noroeste de la ciudad de Santa Fe.



Se llama Diego Gudiño y al cierre de esta edición estaba siendo operado en el hospital José María Cullen. Su estado era de suma gravedad.



Según pudieron constatar los médicos del centro de salud, la víctima presentaba al menos cuatro heridas por disparos de arma de fuego, en la cadera, el tórax, el abdomen y la cabeza.



Las primeras versiones indican que Gudiño -empleado de la firma Urbafe- recogía bolsas de basura y, junto a un compañero, las cargaba en un camión que marchaba a su lado cuando se desencadenó el violento incidente, en inmediaciones del cruce de calles Pedroni y Reynares.



En ese momento apareció en escena una moto, a bordo de la cual circulaban una mujer y un hombre. Se acercaron y luego de un breve intercambio de palabras, el motociclista extrajo un arma de fuego y disparó contra Gudiño en reiteradas oportunidades. La víctima cayó al suelo con heridas múltiples. Hay quienes aseguran que el asesino llegó a patear al trabajador cuando ya estaba inconsciente en el suelo.



Sus compañeros se alejaron del lugar tan rápido como pudieron. El criminal también les habría disparado, pero en esta oportunidad los proyectiles no dieron en el blanco.



Malherido, Gudiño fue trasladado de urgencia hasta el Hospital Mira y López, desde donde rápidamente fue derivado al Cullen para una mejor atención.



Antecedente



El caso remite a otro prácticamente idéntico en cuanto a la mecánica del ataque, ocurrido en barrio Villa Hipódromo el domingo 9 de marzo de 2015.



Ese día, en horas de la noche y en Pasaje Santa Fe al 5800, Mariano Trejo (de 24 años) fue asesinado de un tiro en el pecho.



Este joven también era empleado de Urbafe y cumplía con sus tareas de recolección cuando fue atacado por una pareja en moto. Este homicidio quedó impune.



“Todo ocurrió a las 21.15, porque nosotros arrancamos el recorrido a las 21. Habíamos hecho unas cinco cuadras recién y todo estaba en orden. Estábamos trabajando en la calle, cuando de pronto apareció una moto y comenzaron a disparar. Mariano había juntado una bolsa, yo otra y ya íbamos prendidos en la parte de atrás del camión cuando pasó todo. Sentí el impacto en la pierna y casi me caigo dentro de la compactadora. No me podía tener en pie. Mi compañero corrió tres metros hasta que cayó en la vereda. Hizo unas señas y yo pensé que le habían pegado en un brazo pero no..., el tiro lo tenía en el pecho”, recordó al día siguiente Javier, quien formaba la dupla con la víctima.