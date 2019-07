Cumbre del Mercosur: el operativo municipal

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Habrá asueto administrativo para el personal municipal el miércoles 17. Los vecinos lindantes al Centro de Convenciones no necesitarán acreditarse para ingresar o salir de sus domicilios. Recomiendan que salvo en caso de ser estrictamente necesario, se evite circular por las zonas afectadas al evento.

Con motivo de la realización de la 54º Cumbre del Mercosur que se realizará en la ciudad del 13 al 17 de julio, el Gobierno Municipal implementará un operativo especial de tránsito en la zona del Centro de Convenciones de la Estación Belgrano —epicentro del encuentro— y en alrededores de los hoteles donde estarán alojadas los presidentes de los países miembros y asociados junto a sus delegaciones.

Con relación a la zona de la Estación Belgrano, los vecinos que viven en sus alrededores no tendrán necesidad de acreditarse y podrán movilizarse sin inconvenientes para salir o llegar a sus hogares. Sin embargo, aquellos que tienen su domicilio sobre calles Avellaneda y Vélez Sarsfield, entre Bv. Gálvez y Maipú, y en Bv. Gálvez entre Avellaneda y Vélez Sarsfield, el miércoles 17 de julio —día de la Cumbre— no podrán circular, retirar o ingresar con sus vehículos a partir de las 0 y hasta las 20. Desde el Municipio recomiendan en caso de ser necesario utilizar el vehículo ese día, que ya desde la noche anterior no lo guarden en sus hogares, caso contrario no podrán disponer de él. Más allá del operativo de seguridad, los peatones podrán ingresar a la zona.

Además, con motivo del movimiento que habrá en la ciudad se dispuso asueto para el personal municipal el día de la Cumbre. “Le pedimos al gobernador que el día 17 disponga el asueto administrativo, tal cual lo va a hacer el propio Municipio, y también se lo hemos solicitado a las autoridades nacionales, para tener menos circulación en la ciudad”, señaló el intendente José Corral. “Estamos en vacaciones de invierno; por lo tanto, los niños y escolares no tienen actividad. Pero queremos que haya la menor actividad posible durante ese día en el que van a sesionar los mandatarios en la Estación Belgrano, y además, es el día en que muchos de ellos van a venir e irse de la ciudad, por lo tanto no necesitamos más que ese día solo”.

Centro de Convenciones

En cuanto al operativo de tránsito en la zona de la Estación Belgrano, el martes 16 a partir de las 7 se dispondrá la restricción al tránsito vehicular sobre la mano norte —sentido al oeste— de Bv. Gálvez, entre Vélez Sarsfield y Avellaneda. Quienes ingresen a la ciudad por el puente Oroño, como así también quienes se dirijan hacia el centro por la Costanera, serán desviados hacia Av. Alem. En cuanto a la mano sur de Bv. —sentido hacia Paraná— la circulación será normal, quedando liberados los cruces hacia el norte por las calles Vélez Sarsfield y Avellaneda.

El miércoles 17, día de la Cumbre de presidentes, se restringirá al tránsito completamente desde las 0 y hasta las 19, sobre Bv. Gálvez entre Güemes y el puente Oroño; calle Avellaneda entre Balcarce y Maipú; y en calle Dorrego entre Bulevar y Balcarce. Además, se interrumpirá el tránsito de manera intermitente en Vélez Sarsfield entre Alem y Maipú, con el objetivo de facilitar la llegada de las delegaciones a la Estación Belgrano. Cabe señalar que estará vedado el estacionamiento en Vélez Sarsfield, entre Bv. Gálvez y Maipú.

A raíz de estos cortes, quienes ingresen a la ciudad por el puente Oroño y quienes se dirijan hacia el centro por la Costanera, serán desviados hacia Av. Alem. Se establecerán cortes y desvíos en calle Avellaneda en su intersección con Balcarce, para quienes se dirigen hacia el Norte; y en Castellanos y Güemes, y Bv. Gálvez y Güemes, para los que van hacia el Oeste.

Zona céntrica

El operativo de tránsito también se extenderá a la zona del hotel InterTower, donde estará alojada la delegación de Brasil. Allí se restringirá la circulación vehicular el martes 16 y miércoles 17, entre las calles Hipólito Yrigoyen, 25 de Mayo, La Rioja y 9 de Julio. Se podrá acceder peatonalmente.

A raíz es esto, se establecerán los siguientes cortes y desvíos: en calle Irigoyen Freyre en su intersección con calle 25 de Mayo; en Eva Perón y 9 de Julio; y en San Jerónimo e Hipólito Yrigoyen. En todos los casos se solicita a los conductores circular con precaución y prestar atención a las indicaciones de los agentes de tránsito que estarán colaborando con el operativo vial. Se recomienda que salvo en caso de ser estrictamente necesario, se evite circular por las zonas afectadas a la Cumbre para evitar inconvenientes.