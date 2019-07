Personas en la calle: se triplicaron los llamados al 0800 municipal

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La semana pasada el promedio diario era de 20 pedidos de asistencia, pero el sábado llegó a 60. Desde el gobierno local aseguraron que el parador nocturno, hasta el momento, no llegó a su capacidad máxima.

Redacción El Litoral | area@ellitoral.com

En los últimos días, Santa Fe registró temperaturas por debajo de los cero grados, siendo la madrugada del sábado la más cruel del año (-3°C). En este contexto, la preocupación de los vecinos por las personas en situación de calle creció y se evidenció en los llamados al teléfono de atención ciudadana que atiende la Municipalidad (0800-777-5000), tal es así que durante el último sábado, tras la helada caída por la noche, los santafesinos hicieron 60 pedidos de asistencia para gente que pernocta a la intemperie.

“En los tres días de frío intenso de la semana pasada tuvimos 20 llamados por noche, y el último día 60 (por el sábado)”, reconoció Rocío Giménez, subsecretaria de Acción Social, en diálogo con El Litoral. Mientras que en mayo, cuando se abrió el parador nocturno en el Centro Integrador Comunitario Roca (Callejón Roca y Rivadavia), las llamadas eran de cuatro o cinco por semana.

Sin embargo, Giménez entiende que, a pesar de que las llamadas de los vecinos crecen, “de ninguna manera significa que las personas en situación de calle sean más”, y agregó: “Los vecinos se sensibilizan a raíz de la gran cobertura mediática que el tema tuvo en este año. Pero los que asisten al parador no superaron nunca las 20 personas”.

Aclaración sobre los traslados

El operativo para que los hombres lleguen al parador, que cuenta con espacio para 26 personas, está a cargo de la Municipalidad y comienza a las 19 en el Palacio Municipal y desde allí una trafic recorre diferentes puntos como el Puente Oroño, el Puerto, la Estación Belgrano, el refugio de la Casita de Luján y asiste al lugar que denuncian los vecinos al 0800.

Sobre la asistencia que puede hacer el municipio, la funcionaria aclaró que hay personas que no acceden voluntariamente a ser dirigidas al refugio. “Tenemos registradas entre 10 y 12 personas que tienen graves problemas de alcoholismo, de consumos problemáticos o salud mental, que no podemos trasladarlos sino que tiene que hacerse cargo el sistema de salud. Nosotros derivamos los informes pormenorizados a las áreas que corresponden. Hemos intentado trabajar en conjunto pero en la mayoría no llegamos a un buen resultado. Por eso muchas veces los vecinos ven a las mismas personas y tiene que ver con esta problemática”.

Sin víctimas en la ciudad

Según indicaron desde el hospital Cullen a este medio, en los últimos días no hubo ingresos de personas por hipotermia o enfermos graves a causa de las bajas temperaturas.

Donde sí el invierno se cobró un muerto fue en Rosario, tras el hallazgo de un hombre de 64 años a metros de la Terminal de Ómnibus, quien vivía en situación de calle. Al momento se investigan las causas de la muerte, que ocurrió el domingo, pero todo indica que fue a causa del frío.