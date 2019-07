https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 08.07.2019 - Última actualización - 16:49

16:46

A favor de las dos vidas

Graciela Alfano se declaró "pañuelo celeste"

"Yo soy pañuelo celeste", dijo en "Los Ángeles de la Mañana". Y continuó firme: "Soy defensora de la vida. Es más, he pasado por circunstancias de aborto, naturales y no, y tuve dolores psicológicos que no se me van todavía. Una mujer que hace un aborto sufre, no es una pavada que vas a tomar un café".

Foto: Captura de pantalla



A favor de las dos vidas Graciela Alfano se declaró "pañuelo celeste" "Yo soy pañuelo celeste", dijo en "Los Ángeles de la Mañana". Y continuó firme: "Soy defensora de la vida. Es más, he pasado por circunstancias de aborto, naturales y no, y tuve dolores psicológicos que no se me van todavía. Una mujer que hace un aborto sufre, no es una pavada que vas a tomar un café". "Yo soy pañuelo celeste", dijo en "Los Ángeles de la Mañana". Y continuó firme: "Soy defensora de la vida. Es más, he pasado por circunstancias de aborto, naturales y no, y tuve dolores psicológicos que no se me van todavía. Una mujer que hace un aborto sufre, no es una pavada que vas a tomar un café".

El debate sobre la despenalización del aborto forma parte de la opinión pública y es por eso que cada vez que sale el tema en algún medio de comunicación el público tiende a prestar atención. Fueron muchas las figuras que brindaron su postura y otras que todavía prefieren mantenerse en silencio. Este lunes por la mañana, Graciela Alfano fue una de las famosas que finalmente se sinceró y dijo de qué lado se encuentra. "Perdí tres embarazos, en uno de los cuales hubo que esperar que se vaya solo. Al final pedí que se me haga un raspaje porque era insoportable pensar que tenía un bebé de 10 semanas muerto", recordó dolorida. A su vez, justificó su postura diciendo que el proyecto de ley solo va a las mujeres que están sin instrucción o sin dinero: "Es verdad que hay muertes, pero creo que el proyecto todavía es banal, superficial. Por ejemplo, ¿Cuántas veces puede abortar una mujer? Porque vos te hacés un aborto y podés quedar embarazada a los pocos días. Entonces, ¿van a ir a abortar una vez por mes? Yo leí el proyecto de ley, por eso estoy hablando". "Hay que tener en cuenta que la mujer es un sujeto, no un objeto que tiene que sacarse algo de encima", agregó convencida. Enseguida, Yanina Latorre salió al cruce y manifesó que el aborto debería ser "una elección de la mujer como sujeto de derecho". Por lo que Graciela contestó: "La elección es posible, ¿pero qué elección puede tener una mujer sin instrucción ni dinero? Una chica que trabajaba en mi casa me dijo convencida que se había quedado embarazada en un bidet, porque lo creía de verdad así. Hablo del estrato social al que debemos proteger más que ayudar. Porque si las vamos a ayudar, otra posibilidad que sería muy buena es permitir que los chicos nazcan y darle a esa madre todo el sustento y posibilidad para que críe a esos hijos". Luego de contraponer sus ideas, Latorre advirtió: "La gente humilde que quiere pasar por lo mismo que vos, porque tiene que pasar. No está bueno discriminar a los humildes, porque siguen muriéndose". "No lo entendiste. Yo no aborté queridamente; tuve que hacerlo porque perdí bebés, no tiene nada que ver. Yo nunca hubiera hecho un aborto, estoy a favor de la vida, tengo hijos y estoy feliz", explicó la exvedette. Tenés que leer La Justicia ordena eliminar cualquier símbolo referido al aborto de las boletas presidenciales Por último, para que quede clara su postura con respecto al proyecto de legalización del aborto, la "angelita" escribió a través de su cuenta de Twitter: "Estoy a favor de la despenalización pero no de este proyecto de ley. Me parece que hay que continuar trabajando en el mismo". Con información de Diario Show

Temas: