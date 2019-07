De la Rúa fue velado en el Congreso y este miércoles inhumarán sus restos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 09.07.2019

20:16

El Litoral | Telam



Los restos mortales del ex presidente Fernando De la Rúa fueron despedidos esta tarde en el Congreso de la Nación, en una ceremonia que contó con la presencia del presidente Mauricio Macri y de otros funcionarios nacionales, y de integrantes del gabinete que acompañó al mandatario extinto entre 1999 y 2001.



El primero en acercarse al velatorio fue el presidente de la Nación, quien se presentó acompañado por su esposa, Juliana Awada, al Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación, minutos antes de que la ceremonia fuera abierta al público.



Luego de decretar tres días de duelo nacional, Macri estuvo algunos minutos acompañando a los hijos de De la Rúa, Antonio, Fernando y Agustina, a su mujer, Inés Pertiné; y a los nietos del ex mandatario.



‘Fernando tenía una enfermedad complicada, pero la iba sobrellevando bien. Hoy lo vamos a despedir como corresponde: era un patriota que dio todo por el país‘, llegó a decir su viuda antes de ingresar al Congreso de la Nación, visiblemente emocionada.



De la Rúa falleció esta mañana a los 81 años, en un centro médico de Escobar, en la zona norte del Gran Buenos Aires.



Nacido en Córdoba y de larga militancia radical, fue primer jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y presidente de la Nación por la coalición de la Alianza que terminó con su precipitada salida del poder en diciembre de 2001, dos años antes de completar su mandato constitucional; además de haber sido senador y diputado nacional.



Un dato para no pasar por alto: De la Rúa nunca perdió una elección en la que él estuviera en lo más alto de las respectivas nóminas.



El féretro de De la Rúa fue ubicado en el extremo sur del Salón de Pasos Perdidos, y los restos del ex mandatario fueron engalanados con su bastón presidencial y con una bandera argentina.



Custodiado por cuatro granaderos, el cuerpo de De la Rúa fue saludado por gran cantidad de dirigentes políticos, entre los que se destacaron actuales funcionarios nacionales y ex compañeros de Gabinete del presidente radical.



La vicepresidenta Gabriela Michetti se acercó a la ceremonia pasadas las cinco de la tarde, minutos después de que lo hicieran el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y el secretario General de la Presidencia, Fernando De Andreis.



También habían saludado a la familia la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich (ex ministra de Trabajo en la gestión presidencial de De la Rúa); sus pares de Defensa, Oscar Aguad; y del Interior, Rogelio Frigerio; el canciller Jorge Faurié; y los senadores nacionales Luis Naidenoff (presidente del interbloque Cambiemos), Federico Pinedo (presidente Provisional de la Cámara alta), Julio Martínez y Esteban Bullrich.



Alrededor de las 19 se hicieron presentes el presidente del interbloque Cambiemos de Diputados, Mario Negri, el legislador Facundo Suárez Lastra; y el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Salvador.



Nicolás Gallo, ex secretario General de la Presidencia, fue uno de los que más tiempo estuvieron junto al féretro, así como los ex ministros Horacio Jaunarena (Defensa), Ricardo Gil Lavedra (Justicia), Adalberto Rodríguez Giavarini (Cancillería), Christian Colombo (jefe de Gabinete).



También estuvo presente el ex presidente de la Cámara de Diputados, Rafael Pascual; los ex senadores Cristina Guzmán, Oraldo Britos y Pedro Del Piero; el ex diputado peronista Carlos ‘Chicho‘ Basile; el actor y ex diputado nacional Luis Brandoni y el dirigente radical Enrique Nosiglia.



El velatorio cerró al público minutos después de las 20, cuando los familiares más cercanos del ex presidente se quedaron solos alrededor del féretro que será llevado a la sala de velatorios O’Higgins, en el barrio de Núñez, donde quedará en guarda hasta mañana, y desde allí a las 11 saldrá el cortejo al Parque Memorial, en Pilar, para su inhumación.