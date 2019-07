https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Dos parejas debutaron en la pista de ShowMatch al ritmo de la cumbia. Nico Occhiato se llevó el mejor puntaje y Matilda Blanco recibió duras críticas del jurado.

El programa de Tinelli Estrenos en el Súper Bailando

Un Flor de debut



Nicolás Occhiato, exnovio de Flor Vigna, salió a la pista junto a Florencia Jazmín Peña para hacer una coreografía del tema “Baila”, con Agapornis tocando en vivo.

A la hora de las devoluciones, Ángel De Brito (5) indagó en los motivos de la separación y afirmó: “Me gusta el equipo. Nico va a tener que trabajar mucho, porque Florencia tiene una energía increíble”. A Carolina “Pampita” Ardohain (9) le encantó la coreo: “Esta chica es una bomba atómica. Para ser un primer baile, también me sorprendió lo de Nico. Fue una buena carta de presentación”. Florencia Peña (voto secreto) también quedó fascinada con su homónima: “Esto generan las Florencia Peña. A partir de esta noche tu vida cambia, para lo bueno y para lo malo. Sos una bailarina hermosa. Nico baila muy lindo y estuvo muy inteligente en elegirla”. Marcelo Polino (4) solicitó el BAR y volvió a la carga con “la mafia de los coaches”. “A Nico le va a costar porque tiene dos pies izquierdos, pero por ser un comienzo estuvo bastante bien”, comentó. Flavio Mendoza fue más crítico: “Los Agapornis tuvieron más ritmo que Nico. Ella es una bomba, pero me preocupa cuando tengan que hacer trucos. Mantengo la nota, pero hay que trabajar mucho”. A Laura Fidalgo le gustaron los movimientos de Flor, pero también mantuvo la nota, mientras que Aníbal Pachano le dio el visto bueno a la pareja: “Se los notó unidos, así que les voy a dar un aliento. Punto para arriba”. Total: 19 puntos.

Le dieron en el blanco



Matilda Blanco también hizo su debut en la pista del Súper Bailando, acompañada de Maxi Buitrago, al ritmo de “Corazón mentiroso”, de Karina.

“La vi muy dura a Matilda, pensé que la iba a romper. La coreo me pareció obvia, no me gustó”, señaló en su devolución De Brito (3). “El acting infantil no me gustó. Te quiero ver más adulta, más madura. Quiero que salgas a matar. Lo vi más o menos”, sostuvo Pampita (6). “Matilda trabaja de mala y hace críticas muy hirientes. Se puede ser crítico sin ser dañino”, le pasó factura Flor (voto secreto). “Tenés unas posturas hermosas. Tenés que empezar a recordar. Apuesto a vos”, agregó. En tanto, Polino (4), que volvió a pedir el BAR, la notó muy temerosa: “No me disgustó, pero tenés que largarte”. Desde la perspectiva de Flavio, Matilda estuvo “como una tía borracha en una fiesta”. Antes de bajarle un punto, disparó: “Para mí sos la peor vestida de la televisión argentina”. Laura tuvo una mirada más benévola: “Yo vi bien la coreo. Por ser la primera vez, felicitaciones y punto para arriba”. Por último, Aníbal le recomendó a Matilda que dosifique el acting y le dio su apoyo sumándole una unidad. Total: 14 puntos.