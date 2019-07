https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Fiat Toro New Holland 2019

Una herramienta para el campo

Fiat y New Holland se unieron nuevamente para ofrecer la segunda edición de la Serie Especial Fiat Toro New Holland basada, en esta oportunidad, en la versión Freedom 2.0 Diésel 4x4 AT9 y con accesorios exclusivos pensados para los seguidores de New Holland y el público agropecuario en general.

Foto: Gentileza



