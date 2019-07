Marcos Mata renunció a la Selección

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 10.07.2019 - Última actualización - 16:47

16:45

Según sus propias declaraciones, el basquetbolista bonaerense no se encuentra bien física y mentalmente para integrar el Seleccionado argentino.

Marcos Mata decidió renunciar a la convocatoria que le hiciera Sergio Hernández y no estará presente ni en los Juegos Panamericanos de Lima, ni tampoco en la Copa del Mundo China 2019.

En declaraciones difundidas por la Confederación Argentina de Básquetbol, el jugador de San Lorenzo de Almagro, señaló los motivos: “Después de pensarlo y analizarlo durante varios días tomé la decisión de no estar presente en la Selección este año. La liga fue muy larga, terminó hace apenas una semana y me siento agotado física y mentalmente, sumado a que vengo de tener unas molestias de las cuales todavía no me he podido recuperar. Y la única forma de mejorar es parando por un tiempo. Todo esto hace que no me encuentre al 100 % para jugar en la Selección, cumplir mi rol y ayudar al equipo. Le agradezco a Sergio (Hernández) por la convocatoria y la confianza que siempre tiene hacia mí. Estaré apoyando al equipo en Lima y China, como siempre lo hice”.

Entre Súper 20, Liga Nacional, Liga de las Américas, Copa Intercontinental y Supercopa, Mata jugó 70 de 82 partidos de San Lorenzo de Almagro en 2018/19 y en algunos lo hizo limitado físicamente.

El marplatense por diferentes lesiones participó poco en la Selección en este ciclo Hernández tal que no logró estar en ninguno de los torneos importantes (en las Eliminatorias jugó 4 veces).

Días pasados Hernández decidió incluir en la nómina de preseleccionados a Leandro Bolmaro, por lo que el número de 15 jugadores dado a conocer oportunamente se mantuvo a la fecha.

Marcos Mata no será parte de la Selección mayor en los procesos de Lima y China. Info y declaraciones: https://t.co/v1aF3RpFRb pic.twitter.com/g0HubPnOKE — CABB (@cabboficial) 9 de julio de 2019

En España

España cuenta con su preselección de 16 jugadores de cara al Mundial. El elenco de Sergio Scariolo tiene un mix de experiencia de vieja guardia sumado a renovación además de ausencias de último momento.

Primero el duro golpe de la lesión de Pau Gasol a las negativas de un par de jugadores para sumarse al equipo.

El conjunto europeo viene jugando con un extranjero en los últimos tiempos. Ibaka, Mirotic y ahora Diop del Baskonia, donde finalmente este último será la ficha que estará dentro del roster. El interno de Raptors decidió bajarse para entrenar y ponerse en forma de cara a la siguiente temporada. Mirotic hizo lo propio pensando en Barcelona. A ellos se le suma la de Chacho Rodríguez, que por temas personales prefirió no ser parte de la convocatoria.

La lista de jugadores es la siguiente: Pablo Aguilar, Javi Beirán, Víctor Claver, Quino Colom, Ilimane Diop, Jaime Fernández, Rudy Fernández, Willy y Juancho Hernangómez, Marc Gasol, Pau Ribas, Sergio Llull, Xavi Rabaseda, Ricky Rubio, Joan Sastre y Pierre Oriola.