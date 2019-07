Miley Cyrus no tendrá hijos, por razones "ambientales"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Puede que su boda nos pillara a todos por sorpresa; pero para el resto de asuntos vitales de importancia Miley Cyrus tiene un plan muy estudiado. Entre ellos, el de cuándo ella y su marido Liam Hemsworth se convertirán por fin en padres. Aunque a juzgar por las declaraciones que acaba de realizar en una entrevista, que nadie espere ver pronto a la cantante con un bebé en brazos.

O mejor dicho, nunca. Porque mucho tendría que cambiar el mundo en el que vivimos para que Cyrus decidiera ser madre, ya que preocupada por el futuro de nuestro planeta, ha tomado la decisión de no tener descendencia hasta que alguien le asegure que el cambio climático y la destrucción medioambiental ya no son un problema.

“Con los desastres naturales que estamos sufriendo últimamente no te queda otra opción. Tienes que rendirte. La naturaleza es femenina y cuando se enfada, mejor que no le toques las pelotas”, asegura Miley en una conversación con la edición estadounidense de Elle, de la que también es portada.

“La Tierra está enfadada. Hemos estado durante mucho tiempo haciéndole lo mismo que le hemos hecho a las mujeres. Simplemente tomamos y tomamos de ella lo que nos da la gana y esperamos que siga produciendo al mismo ritmo. Pero está exhausta y ya no puede más”, continúa.

“Hemos llegado a un punto en el que cada día convertimos un poco más a este planeta en un montón de mierda. Y me niego a dejarle esa herencia a mis hijos o a que tengan que solucionar el problema ellos en el futuro. No pienso traer a ninguna persona a este mundo hasta que no sienta que van a poder crecer en un lugar donde todavía haya peces en el agua”.

Una convicción que casa mucho con sus quejas sobre la presión que ejerce la sociedad actual hacia las mujeres que no quieren tener hijo. Un asunto del que también habla en esta entrevista. “Se supone que somos las responsablesde mantener poblado este planeta. Y cuando eso no entra en nuestros planes, todo el mundo te juzga y se enfada contigo”, se queja.

“Si no tienes hijos la gente siente pena por ti. Te ven como una mujer fría y sin corazón incapaz de amar. ¿Por qué nos han entrenado para que creamos que el amor significa querer a otras personas más que a ti misma? Tú vas primero, y luego ya viene el resto”, sentencia Cyrus, que por cierto, ayer sufrió una trágica pérdida: tal y como anunció en Instagram, el cerdo vietnamita que tenía como mascota acaba de fallecer. Descanse en paz.

