Jueves 11.07.2019 - Última actualización - 15:54

Ocho provincias dirimen esa categoría en las PASO

Dos gobernadores entre los candidatos a renovar un tercio del Senado nacional

Ocho legisladores buscarán renovar su gestión; hay mandatarios, ex mandatarios y ex funcionarios nacionales en las listas.

Foto: Archivo El Litoral



El Litoral | politica@ellitoral.com El 11 de agosto se celebrarán las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso) en las que se pondrán en juego las candidaturas para ocupar 24 bancas del Senado nacional, es decir, un tercio de la Cámara alta. En esa categoría disputarán nombres ocho provincias y distritos: Chaco, Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. Aquí, un repaso por las principales candidaturas en las que se destacan, entre otros nombres conocidos, las postulaciones de dos gobernadores: Domingo Peppo, de Chaco, y Alberto Weretilneck, de Río Negro. - Chaco: El gobernador Domingo Peppo y el ex gobernador y actual intendente de Resistencia, Jorge Capitanich, medirán fuerzas dentro de la interna del Frente de Todos. Aunque ambos afirmaron que se postularán para gobernador en las elecciones de septiembre en esa provincia, primero pelearán en las Paso dentro de la categoría para senadores nacionales. Peppo estará acompañado por la diputada nacional Elda Pértile -quien tiene mandato en la Cámara baja hasta 2021-, mientras que el ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner será secundado por la ya senadora María Inés Pilatti Vergara, que buscará su reelección. En Juntos Somos el Cambio también habrá internas: la lista “Unidad” la integran el radical Víctor Zimmermann y la cívica Alicia Terada, actual diputada nacional del bloque de Elisa Carrió; mientras que en “Sumamos” se postulan Alicia Azula y Hugo Domínguez. José Enrique Dib y Sonia Cardozo serán los candidatos para la Cámara alta de Consenso Federal; y Samanta Salas y Oscar Deniz los del Frente de Izquierda-Unidad. - Ciudad de Buenos Aires: De estar muy cerca de arrebatarle al Pro el territorio porteño en 2015, Martín Lousteau irá en las elecciones de este año en la misma boleta que el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, bajo el sello de Juntos Somos el Cambio. El ex embajador será secundado por la ministra porteña de Desarrollo Humano y Hábitat, Guadalupe Tagliaferri. El Frente de Todos llevará al legislador porteño Mariano Recalde y a la socióloga y ex miembro del directorio del Conicet Dora Barrancos, que además es referente de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Consenso Federal tendrá internas: la boleta que postula al economista Matías Tombolini como precandidato a jefe de Gobierno propone para el Senado al youtuber financiero Ramiro Marra y a Mariela Gretel Ledo; y la encabezada por el radical Miguel Ángel Ponce lleva al politólogo y ex diputado Julio Bárbaro con Luciana Romero. Otra dupla de precandidatos -hay en total diez listas para la categoría de senadores nacionales en Capital Federal- son Jorge Adaro y Jessica Gentile por el Frente de Izquierda-Unidad. - Entre Ríos: Tras intensas negociaciones del gobernador Gustavo Bordet con el equipo de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, el Frente de Todos tendrá lista de unidad para la categoría de senadores nacionales: irán Edgardo Kueider, actual secretario general de la Gobernación; y Stefania Cora, concejala de Paraná y representante de La Cámpora. Juntos Somos el Cambio tendrá primarias entre el macrista Alfredo De Angeli -que competirá por un nuevo mandato- y Stella Olalla, y el radical Raymundo Kisser, junto a Adriana De La Cruz. - Neuquén: Juntos Somos el Cambio postula a Horacio “Pechi” Quiroga secundado por la actual senadora Lucila Crexell, quien se alejó del Movimiento Popular Neuquino y se incorporó al oficialismo de la mano de Miguel Pichetto. El Frente de Todos lleva a Oscar Parrilli, ex secretario general de Cristina Kirchner y ex director de la Agencia Federal de Inteligencia. El dirigente será acompañado por la ex senadora Silvia Sapag, hija de Felipe Sapag. El oficialismo provincial tendrá internas: una de las listas del MPN propone al senador Guillermo Pereyra -en busca de la reelección-, junto a la ministra de Turismo neuquina, Marisa Foccarazo; mientras que la otra nómina está integrada por Hugo Rauque y Liliana Matzen. Por Consenso Federal será precandidatos Gabriel Romero y Brenda Buchiniz; y por el FIT-Unidad lo harán Norberto Calducci y Lorena Meade. - Río Negro: Juntos Somos Río Negro llevará en primer lugar al gobernador Alberto Weretilneck, quien este año vio frustradas sus aspiraciones de competir por un nuevo período a cargo del Ejecutivo local. Lo secundará la ministra de Educación rionegrina, Mónica Silva. El Frente de Todos postulará al diputado nacional Martín Doñate, seguido por la senadora Silvina García Larraburu, que intentará renovar su banca. Juntos Somos el Cambio presenta al legislador provincial del radicalismo Marcelo Cascón y a la dirigente de la Coalición Cívica-ARI María José Manonelles en segundo lugar. - Salta: El ex gobernador Juan Carlos Romero buscará su tercer mandato como senador nacional de la mano de Juntos Somos el Cambio, acompañado por Gladys Moisés. Consenso Federal lleva como precandidatos para el Senado al intendente de Orán, Marcelo Lara Gros, y a la senadora provincial Silvina Abilés. El Frente de Todos tendrá internas entre tres listas encabezadas por el diputado nacional Sergio “el Oso” Leavy, la dirigente del Frente Grande Elia Fernández, y el ex diputado Walter Wayar. - Santiago del Estero: Al igual que hace dos años, el oficialismo provincial postulará a Claudia Ledesma Abdala de Zamora. En 2017 la ex gobernadora ganó una banca como diputada nacional, pero este año irá por un lugar en el Senado y encabezará la lista del Frente Cívico por Santiago, secundada por el vicegobernador José Neder. El senador por la minoría Gerardo Montenegro competirá por su reelección dentro de la boleta del Frente de Todos. Una sorpresa llamativa es que Ada Itúrrez de Cappellini, del bloque Frente Cívico, irá en el segundo lugar de esta lista. Juntos Somos el Cambio tendrá Paso entre Héctor “Chabay” Ruiz (Pro) y Claudia Juárez Fantoni, contra Luciana Rached (UCR) y Rubén Kleiman. Consenso Federal tendrá como precandidatos a Paola Griggio y José Guzmán; y el FIT-Unidad a Roxana Trejo y Anisa Favoretti. - Tierra del Fuego: En Juntos Somos el Cambio la candidatura a primer senador se dirimirá entre el dirigente radical y legislador provincial Pablo Blanco, el actual diputado nacional del Pro Héctor Stefani, y el abogado de Río Grande Javier Da Fonseca. El Frente de Todos postula a dos dirigentes de La Cámpora: el diputado nacional Matías Rodríguez, en primer lugar, y la concejala de Río Grande María Eugenia Duré. El Partido Social Patagónico lleva como precandidata para el Senado a la ex gobernadora Fabiana Ríos. Con información de Parlamentario.com