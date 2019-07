https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 12.07.2019

Santa Fe violenta

Tres baleados durante la noche, uno quedó internado en estado reservado

Se trata de tres hombres mayores de edad que fueron atacados en dos episodios que no guardan relación entre sí. Mientras se investiga lo sucedido, no se informaron detenciones.

Entre la tarde del jueves y la madrugada de este viernes se produjeron tres ingresos al hospital José María Cullen de personas con heridas de fuego; una de ellas presentaba mayor gravedad y debió quedar internado. Cabe señalar que los hechos no guardan relación entre sí. Pasada la medianoche, en la zona de Golondrinas y Tacuaritas, en barrio Varadero Sarsotti, se dio aviso a la Central de Emergencias 911 por detonaciones y posibles heridos de arma de fuego. Efectivamente, cuando la policía llegó al lugar encontró a un hombre, de 29 años, baleado. Con la premura del caso, los agentes llevaron de urgencia al herido al hospital Cullen, donde fue asistido por un disparo en la espalda. Se supo que quedó internado en estado reservado. En barrio San Lorenzo Unas horas antes, alrededor de las 19, dos hombres fueron baleados mientras permanecían en el interior de una vivienda en la zona de calles Arenales al 1200, de barrio San Lorenzo. Se supo que los heridos tienen 18 y 23 años, respectivamente, y que ambos recibieron disparos de arma de fuego en sus piernas. Fueron llevados al hospital Cullen, donde recibieron asistencia médica de rigor. Mientras se investiga lo sucedido, por el momento no se informaron detenciones ligadas a estos violentos casos. Sucesos | Policiales Si fue víctima o testigo de un delito comuníquese al (+54) 342-630 50 98. O por formulario de contacto.