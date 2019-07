https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Televisión Showmatch: la cumbia se despidió del Super Bailando Este jueves 11 de julio, las cuatro parejas que faltaban se presentaron en la pista de ShowMatch. Sofía Pachano, con nuevo partenaire, se llevó el mejor puntaje. Además, Leticia Brédice caracterizó a Susana Giménez.

Hola Leticia, estamos bailando



Marcelo presentó una nueva gala del Súper Bailando y, en primer lugar, le dio paso a Leticia Brédice, quien se caracterizó de Susana Giménez para interpretar junto a Fernando Bertona una versión cumbiera del clásico “Hola Susana”. Antes de la coreo, la actriz hizo un paso de comedia imitando a la diva de los teléfonos. “Susana detesta que la imiten”, comentó De Brito (6) en la ronda de devoluciones. “Más allá de eso, me gustó la idea. Leticia está intentando bailar”, completó. A Pampita (6) le gustó la idea pero consideró que “faltó un poquito de coreo y más baile”. Flor (voto secreto) analizó: “Leticia siempre trae algo distinto y Bertona siempre está a la par. Son dos niños jugando. Leticia está haciendo un esfuerzo por bailar más. Me encantó”. En tanto, Polino (6) valoró: “Leticia no baila, pero busca por otro lado. Me parece que van por buen camino. Fernando acompaña muy bien y eso tiene un valor impresionante. Es lo mejor que vi de ustedes en el certamen”. Total: 18 puntos.

Foto: Prensa Laflia



Yanina tuvo un flojo debut



En segundo turno, Yanina Screpante, la exmujer del Pocho Lavezzi, hizo su presentación en el certamen junto a Matías Payen, con una coreografía de “Una noche contigo”, de Marama. En la previa, prometió “una lengua filosa” y contó cómo fue su experiencia en China acompañando al futbolista. De Brito (3), el primero en dar su devolución, fue tajante: “La verdad, me deprimí. Sos muy simpática bailando. El problema fue todo lo demás. La coreo no tuvo sorpresa”. Pampita (6) felicitó a Yanina por animarse a participar: “La vi alegre y divertida. Hubo mucho acting y me faltó baile, pero me gustó la energía”. Para Flor (voto secreto) fue un debut auspicioso: “Tenés todo para romperla. Te vi muy segura y muy enganchada con la coreo”. Por su parte, Polino (3) pidió la opinión del BAR y criticó la coreo: “No me gustó, no la ayudó para el debut”. Flavio Mendoza le aconsejó a Yanina que tome clases de baile y bajó un punto. Laura Fidalgo destacó que “la coreografía fluyó” y mantuvo la nota. En tanto, Aníbal Pachano restó una unidad y concluyó lapidariamente: “A mí no me gustó nada. El acting me pareció patético”. Total: 10 puntos.



Volvieron los campeones



Los vigentes campeones, Julián Serrano y Sofía Morandi, fueron la tercera pareja de la noche con una performance basada en “La luna y tú”, de Ráfaga. Previamente, hicieron autocrítica de su comienzo en el certamen: “Arrancamos perdidos”. Antes de las devoluciones del jurado, Marcelo presentó a Anna Chiara, una italiana fanática de ShowMatch que sigue el programa a la distancia. “Me enteré que estás estoqueando a algunos famosos”, le dijo De Brito (7) a Sofía, quien expresó su preferencia por los actores. “Me gustó la coreo, estuvo muy bien. Les falta un poco más de sorpresa todavía”, agregó el periodista. Pampita (9) observó: “No hubo fallas, pero me falta conexión en la pareja. No los vi mirarse a los ojos en toda la coreo”. Flor (voto secreto) vio la pasta de los campeones: “Para mí hoy volvieron. Trabajaron mucho. Fue un placer verlos bailar. Estuvieron excelentes”. Y Polino (5) redondeó un buen puntaje: “Se notó que hubo ensayo. Me gustó mucho”. Total: 21 puntos.





La última cumbia



Después de su mala experiencia junto a Dan Breitman, Sofía Pachano estrenó nuevo partenaire, Nicolás Sánchez, con quien bailó “Bien warrior”, de Miss Bolivia. “Este es un certamen muy difícil y hay que ponerle mucho trabajo”, dijo respecto a la renuncia de su excompañero. “Trajeron una buena idea pero me faltó que la plasmaran en el baile. Me quedo por la mitad”, sostuvo De Brito (5) a la hora de las devoluciones. “Fue la mejor coreografía de este ritmo. Con este compañero, Sofía empieza a brillar”, los felicitó Pampita (10). “Estuvieron brillantes. Fue genial por donde se lo mire”, enfatizó Flor (voto secreto). “Me gustó muchísimo lo que vi. A Sofía la noto más relajada”, remarcó Polino (6), que además pidió el BAR. “Fueron un fuego”, resumió Flavio, y subió un punto. “Fue una hermosa coreografía. Estuvo todo lindo. Punto para arriba”, coincidió Laura. “Me encantó la puesta. Es una gran pareja de baile”, cerró Aníbal, que también adicionó una unidad. Total: 24 puntos.